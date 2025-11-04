道士張子材殺智障女案　官指非禮罪判最高刑罰不常見　准提上訴

自稱道士的男子張子材，聲稱為女弟子的輕度智障女兒做「驅鬼」法事，曾以假陽具為她「破處」，又毆打她，智障女後來死亡，並發現她身上有達80傷處，包括大面積瘀傷。張經審訊後被裁定非禮及謀殺罪成，被判囚終身，事主母亦被裁定協助教唆張非禮親女罪成，原審官判以兩人非禮罪最高刑罰10年。張與其女弟子早前申請上訴許可，上訴庭副庭長薛偉誠認為判最高刑罰情況不尋常，須交上訴庭審視，向兩人就這罪的判刑批出上訴許可。



此外，張亦准就部份理據，就其謀殺罪的定罪提出上訴。



被告張子材准就謀殺罪的裁決，及非禮罪的判刑上訴。(資料圖片)

女被告吳馬如賡亦准就協助教唆他人非禮罪的判刑上訴。(朱棨新攝)

上訴人張子材，被裁定一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。張就謀殺罪成判囚終身，另非禮罪則囚10年，兩罪同期執行。

女上訴人吳馬如賡，是女死者吳恩宇的母親，她被裁定協助和教唆非禮另一人罪成，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇，被判囚10年。

原審官須引導陪審團考慮張的意圖

代表張的大律師早前稱，事主的死因為酒精中毒和頭部受傷，引致肺炎，張認為原審法官未有就事主死因，和張的行為的因果關係作出指引，張認為原審官應須向陪審團指出，除非他們確信事主的死或她身體的傷害，是張有意識地造成，否則不能裁定張有謀殺意圖。

須考慮襲擊與致死原因的因果關係

律師又指，張曾迫事主飲酒雖然屬危險行為，但非直接對事主的襲擊，法醫同意事主並非飲酒後立即死去，陪審團應需考驗兩者的因果關係。至於張曾經把事主的頭撞向牆和櫃，但這些並非事主的直接致死原因。然而原審法官未有向陪審團指出，他們需肯定張的行為是導致事主死亡的主要原因。

因果關係有可爭辯之處

律政司的代表同意，原審法官沒有指明需肯定張的行為是導致事主死亡的主要原因，但有向指出需肯定張的行為，引致事主的死亡，和他有導致事主身體受嚴重傷害的意圖，但同意因果關係是有合理有爭辯之處。

法官最後准張就因果關係議題，就其謀殺罪的定罪提上訴。

兩上訴人認為非禮相關罪刑罰過重

此外，張和其女弟子吳馬如賡分別因非禮及協助教唆非禮罪成，同被判囚10年，這是該罪的最高刑期，兩人均認為明顯過重而要求上訴。

律政司卻認為，本案涉及的元素眾多，包括曾用假陽具插事主下體，其猥褻程度亦涉違反誠信，原審法官有權視這些情節為同類案件最嚴重類別。

官同意需交上訴庭審視

上訴庭法官認為，判處最高刑期並不常見，認為應讓上訴庭審視，故亦批准帀人就涉非禮的罪名的判刑上訴。

案件編號：CACC226/2024