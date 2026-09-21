退休海員剃智障大姨陰毛　欲性交不舉想尋性刺激　認非禮囚20月

退休海員在其妻逝世後，代任其智障胞姊(即被告的大姨)的監護人，惟他涉把大姨帶回家後，剃去其陰毛。大姨回宿舍後，職員察覺有異常報警。退休海員早前承認非禮，案件（DCCC957/2025）今（21日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）判刑。



暫委法官徐綺薇判刑時透露，被告向心理專家透露，曾想過與事主性交，惟他不舉而未成事，故改為剃其陰毛以尋性刺激。徐官斥被告作為事主的監護人，理應捍衛事主的尊嚴，但他卻利用其身份侵犯事主，事主表達能力有限，不代表她沒有受到傷害，判被告入獄20個月。



被告只有小二程度

被告L.H.Y（現68歲）承認一項非禮罪，指他於2024年8月16日，在香港將軍澳非禮在精神上無行為能力的女子X。庭上透露，被告在香港出生，沒有案底，學歷至小二程度，只能閱讀少量中文，曾任職船員，至2025年退休，現正申請綜援。

被告LHY在西九龍法院被判囚20個月。(葉志明攝)

求情信稱一時糊塗犯案

官引述辯方求情指，被告現時沒有再與事主接觸，他認罪及自首為最大的求情理由。被告親撰的求情信亦提及，他已深切反省，當初因一時糊塗犯案，明白事情有違社會道德，更對家人造成困擾，望法庭給予機會改過自新。被告又稱與事主非直系親屬，但他仍有照顧及支援她，過往不時與她晚膳，他現已明白辜負了事主及家人的信任，願承擔後果。

事主表達能力有限困擾或難察覺

官引述事主的創傷報告指，因其表達能力有限，難以反映事件對其情緒造成的影響。據院舍職員觀察，事主沒有與事件相關的創傷反應，惟就此情況而言，其困擾可能難以察覺。

事主事發後失去外出機會

報告續指，事主因失去外出的機會，以及未能與被告接觸感到不安，反映本案令事主的生活質素下降，而與家人聯繫對其身心健康極為重要，影響不容忽視。雖然她毋須接受心理治療，但其情緒仍需持續關注。

被告透露想與事主性交但不舉

徐官關注，被告與感化官會面顯尷尬，未有詳細敘述案情，惟他與心理專家會面時，則提及本想與事主性行為，惟因不舉未能成事，故剃去其陰毛欲尋找性刺激。官認為，兩種說法截然不同，但控方案情中未有提及此部份內容，故法庭只會作參考之用。

事主未能表達不代表沒被傷害

報告續指，被告認為事主缺乏理解能力，亦未有表現抗拒，以為事件不會對她造成傷害，惟官強調，事主未能清楚表達，不代表沒被傷害。另外，被告有家人支持，而且年事已高，故其重犯機會較低，毋須接受心理治療。

應捍衛事主尊嚴卻以監護人身份犯案

徐官引述案例指，本案性質嚴重，事主缺乏理解能力，屬脆弱及易受傷害人士，法庭必須判處阻嚇性刑罰，以為事主及其家人申冤。事主被動及易受擺佈，遭被告利用進行性侵。他本應捍衛事主的尊嚴，卻利用其監護人的身份犯案，而且犯案過程歷時5分鐘，反映他非一時衝動。

事主理解能力有限難以自我保護

官強調，案發時二人在睡房內獨處，事主沒有反抗能力，孤立無援，被告藉其脆弱及依賴犯案。無行為能力人士的理解能力有限，難以自我保護，性侵造成的影響會更加深遠。本案唯一的減刑理由為被告認罪，考慮所有因素後，判囚20月。

事主胞妹去世後被告任其監護人

案情指，事主X現年69歲，在1979年確診中度智障。她自1994年居於弱智人士宿舍，其胞妹為其監護人，被告是事主的妹夫。事主胞妹離世後，被告成為其監護人。

宿舍職員為事主洗澡時發現異常

在案發當日早上，宿舍職員在事主沐浴時曾為她檢查，當時並無異常。其後被告接事主外出晚膳，同晚把她送回宿舍。至翌日早上，事主洗澡時，職員發現其陰毛被剃去，於是通知宿舍經理。

事主透露遭被告剃陰毛

事主透露，被告曾在單位睡房用剃刀剃去其陰毛及摸她的陰部。她被送往醫院檢查，其身上沒有明顯傷勢。同日深夜，警方搜查被告住所，檢走了5把剃刀。

被告稱心血來潮及好奇而犯案

至8月18日，被告自首。他在警誡下承認，曾剃去事主的陰毛，請求給予機會。此外，被告在錄影會面下表示，他現時與妻子同住，是事主的前妹夫。在案發當日，他接走事主後，帶她回到住所。因心血來潮及好奇，他叫事主脫褲，並剃去其陰毛，歷時約五分鐘，期間有觸碰到事主陰部。

其後他把陰毛用報紙包好，掉到大廈大堂垃圾桶內。此外，他亦曾叫事主赤裸躺在床上，並觸摸其陰部。被告亦表示，過往沒有做過類似行為。