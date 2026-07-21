大伯強姦12歲智障姪女並要她肛交　官斥欠同理心　判囚11年

大伯涉涉趁輕度智障12歲姪女玩手機及看電視時，脫去她的褲子，並在無戴避孕套下強姦及與她肛交，有次強姦後並要事主口交。姪女遭兩次被性侵後告知寄養家庭而揭發事件。大伯早前強姦、非法肛交和非禮等5罪(HCCC389/2025)，法官張慧玲今(21日)在高等法院判刑，指被告的兒子亦是輕度智障，但被告對姪女欠同理心，而被告本身亦是邊緣智商人士，他認為姪女是易下手的對象，故用她滿足性需要，判被告監禁11年。



被告YCL，43歲，無業。他承認強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為、與21歲以下女童X作出肛交和兩項非禮罪，合共5罪。

被告YCL在高等法院認強姦及非法肛交等罪，被判囚11年。(黃浩謙攝)

被告亦屬邊緣智商人士但無戀童癖

法官判刑時引述事主X的創傷報告，報告指X感到羞恥、自責和無助，出現創傷後遺症的症狀。此外，X母親知悉事件感震驚，自責未能保護女兒。法官亦引述被告的心理報告，指屬邊緣智商的被告沒有戀童癖，他性慾旺盛，視X為發洩性慾的工具，其重犯機會屬中等。

被告亦有智障兒卻對事主無同理心

法官又指，被告嚴重違反誠信，兩個月內多番犯案，性交和肛交時沒有使用安全套，令X有懷孕和感染性病的風險。法官續指，被告有一名輕度智障的兒子，為何他對X沒有同理心，報告中沒有清楚答應，法官指這或和被告並非和兒子同住有關。而X為容易下手的對象，被告性侵她以滿足自己的性需要。法官最終就所有控罪，判被告監禁11年。

X平日住寄養家庭周末才回家

案情指，女事主X案發時12歲，患有輕度智障，被告是X父親的哥哥，故被告是X的大伯。被告與父親和胞弟所住的村屋相連。事主X自2021年起在寄養家庭居住，周未才會回家。本案三次事件，均發生於2023年7月至8月，X周未回家時發生。

被告強姦X後並要她口交

X在首次事件發生時，她在被告的村屋玩手機，被告隔著X的衣服摸胸和私處，繼而拉開她的褲管，並把她強姦。X感到痛楚並叫被告停止，被告繼而要她口交，她感不適並想嘔吐。

X在被告家看電視遭肛交

在第二次事件時，X在被告家看電視，被告突拉開X的褲管，並與X肛交，X因感到痛楚大叫，被告則用手掩她的咀。被告在第三次事件時，伸手入X的衣服內，摸她的胸和私處。

被告認性侵X時沒有使用安全套

X於2023年9月，把事件告知寄養家長，事件報警。被告被捕後，承認摸X的胸和私處，又指與X性交和肛交時，沒有使用安全套。