宏福苑報告｜「招標妥」為圍標披合法外衣　市建局被動違市民期望

大埔宏福苑獨立委員會調查報告在周四（29日）公開。委員會除了點名的屋宇署、房屋局獨立審查組、消防處及勞工處的責任，亦以宏福苑個案，檢視市建局在招標妥計劃運作上的角色，直指市建局「促進者」的角色令人產生安全錯覺。

報告稱，「招標妥」的中文名稱令市民及計劃參與者產生錯覺，以為他們一旦參加該計劃，便會獲得保障，但「招標妥」只是為制度本應防範的對象披上一層合法的外衣，指出市建局採取被動立場，未有就招標過程中的任何常見的圍標特徵向業主提供意見，顯然未能達到市民的合理期望，擔任防範圍標的把關者角色。



【大埔宏福苑火災・專頁】

市區重建局（市建局）標誌。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

委員會指出，市建局的功能旨在發揮把關作用，在項目層面對長期被視為易受操縱的樓宇維修業界提供結構性具透明度，及專業的監督，從而減低圍標風險。而招標妥計劃的一貫宗旨，是減低業主及法團面對圍標的風險。

在聽證會中，市建局的證人及法律代表不斷重申，市建局只是「促進者」，不應被視為可干預業主決定，或對標書之商業可行性進行評估。但委員會指，市建局「促進者」的角色令人產生安全錯覺。

市區重建局樓宇復修部總監王思敬。（黃偉民攝）

委員會同意市建局在處理圍標一事上，角色及職權範圍或有不清晰之處，但當局向市民推廣招標妥計劃時，該機制被視為防範圍標的有效保障措施，以及在揀選顧問及承建商時可加強程序的公正。

「招標妥」名稱令人產生錯覺 以為受監督

報告稱，「招標妥」的中文名稱令市民及計劃參與者產生錯覺，以為他們一旦參加該計劃，便會獲得保障，招標程序以及註冊檢驗人員和註冊承建商的工作質素會受到作為公營法定機構的市建局所監督。

市建局樓宇復修部個案經理陳日豪。（資料圖片／夏家朗攝）

「招標妥」為本應防範的對象披上一層合法的外衣

報告稱，「招標妥」恰恰為制度本應防範的對象披上一層合法的外衣，指出市建局採取被動立場，未有就招標過程中的任何常見的圍標特徵向業主提供意見，顯然未能達到市民的合理期望，擔任防範圍標的把關者角色。

委員會稱，宏福苑事件清楚顯示有必要作出系統性調整。招標妥計劃是在項目層面專為確保招標過程公平透明而設立的，市建局作為運作該計劃的公營機構，肩負明確的公共責任，協助相關業主確保招標程序妥善。計劃的名稱亦已道出此功能。

委員會又指，樓宇維修工程的操控投標問題根深蒂固假如市建局維持過往只採取被動及不干預的態度，便有負社會對其打擊這問題的職能的合理期望。