宏福苑報告｜電工關刀掣致警鐘不響　管理公司置邦須負主要責任

大埔宏福苑大火造成168人死亡，是香港史上最慘痛災難之一，獨立委員會周四（29日）公布調查報告。管理公司置邦有職員因受宏業指示私自關掉「刀掣」，致警鐘沒響，委員會批評置邦無培訓職員，須負主要責任。委員會亦詫異有段時間無監督技術工程。

物管經理黎永利無到聽證會作供，無提供供辭。委員會稱未有機會考慮黎永利應否承擔責任，但有必要提及其擔當的角色，以作全面紀錄。



【大埔宏福苑火災・專頁】

行政長官李家超及相關官員10月29日公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告相關事宜。（黃寶瑩攝）

宏福苑大火當日，火警鐘無響、消防喉轆無水、逃生後樓梯滿佈濃煙。獨立委員會代表、首席資深大律師杜淦堃於聽證會開案陳詞中指出，大火當日幾乎所有本應保障市民生命安全的消防設施與措施，全部因人為因素而徹底失效。

置邦興業有限公司電工羅國瑞。（資料圖片／梁鵬威攝）

電工關刀掣 置邦無培訓 須負主要責任

管理公司置邦電工羅國瑞因受宏業指示，關了消防加壓泵房的刀掣，致警鐘沒有響。委員會指出，置邦需就此肩負主要責任，應對員工進行培訓和指示員工禁止操作或處理任何消防裝置，但置邦顯然未有履行這方面的職責。作為一間物管公司，置邦容許關閉火警警報系統電源的錯誤發生，委員會無疑感到失望。

委員會指出，假如置邦能更主動確保宏泰消防知悉消防水缸工程的範圍及狀況，將有助宏泰消防了解關閉各項消防裝置的必要性。委員會稱，假如消防裝置承辦商宏泰消防及置邦各盡其職，則幾乎可以肯定火警警報系統於火災當日可恢復運作。

置邦文員駱倩盈。（資料圖片／梁鵬威攝）

批評置邦職員處理消防裝置 態度輕率

委員會形容這是置邦的過失，而令人深感不安的是，置邦職員在處理對安全有嚴重影響的消防裝置相關事宜時，態度輕率。他們完全沒有意識到當中所涉危險，更毫無警覺地容許置邦的技工操作消防裝置。他們只是跟從宏業的指示，未曾提出過任何質疑。

宏福苑的管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈（右）。（資料圖片／黃偉民攝）

委員會稱，置邦職員沒有留意有關張貼告示以通知居民關閉消防栓系統的細節。儘管修理消防水缸的工程屬宏業及其註冊消防裝置承辦商（即中華發展）的責任，但置邦沒有主動採取任何措施以妥善通知居民，確實極不理想，稱「這充分反映了他們的工作態度。」

宏福苑管理公司置邦的工程主任林文欣。（梁鵬威攝）

詫異置邦出現監督「空窗期」

宏福苑的技術工程亦缺乏有效監督。置邦工程主任林文欣負責宏福苑一般技術工程，他深知置邦操作消防裝置屬違法行為。林文欣在2025年4月2日至10月7日期間並非在宏福苑工作。令委員會感到詫異的是，置邦管理處在該時期並無設立妥善的監管制度，以監督較基層的技工的工作。

處理工人吸煙態度輕率 跟進生口被動

委員會批評置邦職員態度輕率，工作文化散漫，認為他們處理工人吸煙態度輕率，跟進後樓梯開生口被動。委員會指，置邦有本投訴紀錄本，顯示他們充分知悉問題，卻只向宏業反映，如果置邦曾向勞工處反映，或會令工人吸煙的投訴更具可信性，有機會促使勞工處執法。

委員會指出，置邦至少可以且應該向新管委會、 宏業或鴻毅提出生口問題。倘未能如此，亦應向獨立審查組通報這個問題。然而，置邦未有對生口一事採取任何行動。

2024年9月，宏福苑管理處。當時宏福苑的管理公司是置邦（ISS）。（宏福苑居民交流群組Facebook）

點名物管經理黎永利 無提供證人供詞

置邦物業經理黎永利，負責管理宏福苑的置邦辦事處。委員會指出，置邦並沒有要求黎先生向委員會提供任何證人供詞。他只在2025年12月4日向警方提供了一份非常簡短的陳述，包括他否認知悉火警警報系統被關閉，亦否認知悉中華發展作為註冊消防裝置承辦商，就消防水缸維修工程提交關閉通知書的事宜。據黎先生所述，宏業全權負責執行該等維修工程。

委員會稱，置邦散漫工作文化及缺乏妥善監督制度，未有機會考慮黎永利應否承擔責任。然而，由於黎先生在事發時身為主管，報告有必要提及其擔當的角色，作全面紀錄。