何永賢辭職｜房協主席凌嘉勤表示尊重　支持改革方向｜宏福苑報告

大埔宏福苑火災獨立委員會調查報告今日（29日）公開，政府按報告建議提出多方面改革。房協主席凌嘉勤表示，房協會積極作出配合，持續加強轄下屋邨的管理維修工作，提升施工安全、風險管控及預防性維護水平。對於房屋局局長何永賢請辭，凌嘉勤表示尊重，又感謝對方為香港房屋發展的貢獻。



大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火。（資料圖片／梁鵬威攝）

房協主席凌嘉勤。（資料圖片）

凌嘉勤感謝何永賢在擔任房屋局局長期間對香港房屋發展的貢獻，及對房協工作的支持，對她請辭以承擔宏福苑事件政治責任表示尊重。

對於政府提出的改革方向，房協表示支持，凌嘉勤指房協會積極作出配合，持續加強轄下屋邨的管理維修工作，提升施工安全、風險管控及預防性維護水平，為居民締造安全的居住環境。房協將繼續善用在屋苑管理、樓宇維修及社區服務方面的經驗，支持提升本港整體樓宇安全和居住環境質素。

房協指，自宏福苑火災發生後，房協一直配合政府的措施，為受影響的宏福苑居民提供住屋方面的協助及相關支援，包括提供適切的臨時居所，以及為政府的宏福苑「特設銷售計劃」撥出896個資助出售房屋單位供業主選購，協助受影響住戶盡快回復正常生活。房協又再次對事件中不幸罹難人士表示哀悼，並向其家屬致以深切慰問。