宏福苑報告｜詳列火前180投訴 ICU指發泡膠無標準後停收相同問題
宏福苑大火獨立委員會報告10月29日公布，分上下兩冊共1013頁。其中「附件8」有117頁，詳細列出大火前接獲的180次投訴內容。這些投訴分別指向屋宇署、消防處、民政事務總署、房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處和警務處。投訴涵蓋四大範疇，包括棚網、發泡膠易燃；法團選舉、招標、圍標；消防通道堵塞、後樓梯開生口、警鐘失效；工人吸煙和垃圾堆積等問題
獨立審查組收到最多投訴，有46個。他們為免再收投訴，又通知1823投訴熱線，發泡膠無阻燃標準，若日後有人查詢發泡膠易燃，就直接找法團、物管公司、承建商。委員會稱，ICU投訴的方式，是「旨在確保日後再無人投訴」。
宏福苑報告「附件8」，是向作為涉事一方參與聽證會的政府部門，提出投訴及查詢。整理出政府各部門收到投訴的內容摘要，以及已採取的跟進行動。
獨立審查組收46宗投訴 屬最多
其中屋宇署收到23宗投訴，消防處27宗，民政事務總署45宗，房屋局獨立審查組46宗，勞工處35宗，警務處4宗。
房屋局獨立審查組
46
民政總署
45
勞工處
35
消防處
27
屋宇署
23
警務處
4
投訴全涵蓋致命因素
投訴涵蓋四大範疇，包括棚網、發泡膠易燃；法團選舉、招標、圍標；消防通道堵塞、後樓梯開生口、警鐘失效；工人吸煙和垃圾堆積等問題。最後這些致命因素均因各政府部門推諉而不獲正視。
例如易燃的發泡膠，居民至少12次向不同部門投訴，在房屋局獨立審查組、消防處、屋宇署、勞工處中轉了幾圈，最後無答案。
例如消防處指「無特定規例」，「請向屋宇署查詢」；房屋局獨立審查組回覆「無阻燃標準」，建議1823團隊讓日後的查詢人直接聯絡業主立案法團、物業管理公司、承建商。
最早一宗投訴是2022年5月，居民向消防處投訴，單位外的逃生通道受阻，消防巡查無發現。報告指，無證據顯示消防處有就該問題的任何投訴巡查樓梯間。
投訴發泡膠覆「無阻燃標準」 之後無再收
有居民多次投訴發泡膠問題，房屋局獨立審查組回覆「無阻燃標準」，建議1823團隊讓日後的查詢人直接聯絡業主立案法團、物業管理公司、承建商。之後，獨立審查組就無再收過發泡膠相關投訴。委員會稱，獨立審查組處理投訴的方式，是「旨在確保日後再無人投訴」。
委員會指，獨立審查組未進行調查、將投訴人轉介至被投訴對象、無處理、未經核實就接納解釋、拒披露涉樓宇維修項目的重要資訊、甚或拒絕處理投訴，這些不足之處令獨立審查組「唯一依賴的投訴主導機制失去保障作用」。
委員會總結各政府部門責任時，稱不同部門沒有合力解決問題，反而「互相推諉」，把問題交給其他部門，應為大火造成的傷亡承擔部份責任。