宏福苑｜何永賢請辭續享長俸？楊何蓓茵稱公務員體系福利不受影響

宏福苑火災獨立委員會報告昨日（29日）公開，並提出高達120項建議，報告主要針對體制及部門缺失，未有指出個別人員的個人責任。公務員事務局局長楊何蓓茵今早（30日）接受電台節目訪問時表示，剛成立的公務員專責委員會將展開為期約三個月的調查。至於被傳已離職的兩名涉事房屋局獨立審查組（ICU）人員，她指相信部門已將相關人員調離現職。



對於就宏福苑火災請辭的前房屋局局長何永賢，楊何蓓茵指問責官員是以強積金作為退休福利，亦無約滿酬金，亦無長俸。她同意，若何永賢出任問責官員前本身屬公務員體系則另作計算，「因為係另一份工嚟，兩份唔同嘅工嚟」，亦認為目前的工作不應該影響上一份工作的福利。



大埔宏福苑。（資料圖片／方承恩攝）

行政長官李家超昨日指何永賢需就宏福苑火災一事負「政治責任」，並已於周三（28日）請辭並獲接納。坊間有意見指何永賢請辭後仍可享有長俸，變相並非懲罰。

楊何蓓茵在商台節目《在晴朗的一天出發》指，政府公務員僅在2000年6月1日或之前獲聘者方享有傳統退休金，其後聘用者已轉為公務員公積金，而問責官員則連公務員公積金計劃亦不適用，僅享有基本的強積金供款安排。

問責官員屬另一份工 以往退休福利不應受影響

楊何蓓茵強調，問責官員與過往的公務員職位屬於兩份完全獨立、性質不同的公職。因此，問責官員以往在公務員體系累積的退休福利或權益，並不受任何影響，兩者不應相提並論，「因為係另一份工嚟，兩份唔同嘅工嚟」

何永賢在2022年加入成為問責官員之一，出任房屋局局長，此前屬公務員團隊，1992年加入政府，在建築署任職建築師，其後於2009年晉升為總建築師，2012年晉升為政府建築師，並於2020年出任建築署署長。

宏福苑大火報告公開後，房屋局局長何永賢已向李家超提出請辭，表示願意承擔責任。何永賢今日起停止職務，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。（資料圖片）

她又指，獨立委員會已就火災原因及各部門的制度缺失作出評估，但並未深入至個人層面。專責委員會將接手調查每名涉事公務員的個人缺失及責任輕重，並建議相應的處理方式。處分將分為行政處分，如警告、扣減增薪點等及紀律處分；若涉及較嚴重的紀律處分，當局會嚴格按照公務員既定程序舉行聆訊，並給予涉事人員自辯及由法律代表陪同的機會。

古小平、劉嘉敏不在政府通訊錄 已調離現職

目前被點名的兩名ICU人員已不在政府通訊錄中，分別是高級屋宇保養測量師古小平，和屋宇保養測量師劉嘉敏。楊何蓓茵回應指，相信部門已將相關人員調往部門其他位置。她續指，現行機制下，若公務員被調查或拘捕但未被正式檢控，可被扣半薪或全薪停職。政府目前正在修訂《公務人員（管理）命令》，預計今年內生效，屆時即使在調查期間的全薪停職階段，當局亦可扣減涉事人員最多五成薪金。

目前未收任何人請辭

被問到若涉事公務員在調查期間選擇辭職或退休，楊何蓓茵表示，根據《退休金條例》，若有證據顯示公務員離職是為了逃避紀律處分，當局有權扣起、扣減甚至剝奪其退休金。專責委員會將按個案的實際情況，評估離職原因是否屬合理，如早有移民計劃，抑或意圖逃避責任。她又透露，目前未收到有任何人請辭。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（資料圖片／黃寶瑩攝）

楊何蓓茵強調，所有現職公務員及退休前休假的公務員均有法律責任配合專責委員會的調查，部門首長不得以工作繁重為由阻撓員工出席。若現職人員拒絕配合，本身即屬違紀行為，當局定會跟進處分。

對於事件會否打擊市民對公務員團隊的信心，楊何蓓茵承認，部分涉事人員表現未如理想、缺乏「以民為本」的精神，確實令人失望。但她引述獨立委員會報告指，不應將少數人員的缺失以偏概全投射至整個公務員團隊；報告肯定了絕大多數公務員均勤勉盡責，整體表現良好。楊何蓓茵指已與公務員工會會面並予以慰問，鼓勵公務員團隊繼續做好本份，以實際行動重拾市民信心。