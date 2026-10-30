宏福苑｜領督導委員會　陳國基料數月內落實獨委會大部份建議

宏福苑火災獨立委員會報告昨日（29日）公開，並提出120項建議。政務司司長陳國基今早（30日）表示，有關建議非常全面，政府必須汲取教訓，將不足之處改良、改善及改革，避免將來再發生同類悲劇。他又指行政長官已委派他主持督導委員會，相信絕大部份建議均可在數月內順利落實。



大埔宏福苑。（資料圖片／方承恩攝）

各部門首長須交執方方案 設中央數據庫料需時數月

陳國基在港台節目《千禧年代》表示，行政長官已委派他主持督導委員會，委員會將最快於12月內召開首次會議，並將120項建議分派予相關部門研究落實細節。若涉及跨部門工作，督導委員會將指定主責部門負責監督落實到位。他強調，各個部門首長均須提交報告交代執行或優化方案，並由他親自監督落實的時間表，整個過程將貫徹「嚴謹、迅速、有效」三大原則。

對於落實進度，陳國基透露部份建議早已在推展或落實中，包括爭取在今年之內向立法會提交六條法例修訂，當中涵蓋《消防條例》及《競爭條例》等。他又指，修例是為讓執法及監管部門具備足夠權力執行工作。至於設立中央數據庫等較為系統性的建議，由於需要進行資料轉換、接駁及新平台設計，預計需時數個月處理。他相信在可行時間內，絕大部份建議均可在數月內順利落實。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。圖為政務司司長陳國基。（資料圖片／黄寶瑩攝）

推「組合拳」打擊圍標

被問到如何打擊釀成火災關鍵因素之一的「圍標」問題，陳國基強調政府將推出「組合拳」加強執法力度。他透露，政府計劃修訂《有組織及嚴重罪行條例》，將圍標行為納入其監管範圍，除了提高懲處的嚴重性外，亦會賦予警方等執法人員更大權力。

屆時承建商若不合作或提供偽證即屬違法；執法部門更有權凍結涉及圍標公司的資產，使其無法運作，從源頭打擊罪行。此外，政府亦會修訂廉政公署相關條例，並考慮調整業主立案法團授權票制度，以及透過「招標妥」由政府建議合資格承建商名單，全面提升業界透明度與公眾信心。

陳國基補充指，為確保各項措施可以落實，前線人員執行檢查時將獲得極為仔細的指引，當局亦設有嚴格的覆檢系統及市民投訴機制。若發現前線工作存在不足或失職，將會啟動相應的懲處機制。他表示，政府非常歡迎立法會議員及公眾進行監督，各部門將樂意隨時交代最新工作進度。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（資料圖片／香港01攝）

報告指公務員工作不到位 陳國基：僅屬個別情況

獨立委員會報告提到部分公務員在事件中工作不到位，陳國基回應指香港公務員效率在世界排名第二，整體素質優良，報告所指僅屬個別情況，政府有機制處理及懲罰不達標的公務員。他又重申，報告帶出的關鍵概念是公務員必須做到「以民為本」及「多走一步」，期望公務員做好本份之餘，亦要主動思考如何改善工作，未來會在公務員培訓中加強相關元素。

大埔宏福苑。（資料圖片／方承恩攝）

對於市民過去常有「投訴無門」或權責不清的感覺，陳國基表示將全面改革投訴機制。以往若市民向「1823」投訴涉及多個部門的問題，常被拆分給不同部門各自回覆。改革後，1823將會指定一個主要涉事的部門作為「主導部門」，負責協調其他相關部門進行調查，最後向投訴者提供一個綜合回覆，實現「一個答案、一個部門處理」。