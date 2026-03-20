宏福苑｜房署兩點名職員名字從電話簿消失　政府︰涉私隱不供資料

大埔宏福苑昨日（19日）舉行首場聽證會，揭露時任房屋局專責監督出售資助房屋維修的獨立審查組（簡稱ICU）屋宇保養測量師劉嘉敏，在檢查前一日告知維修工程顧問公司「鴻毅」負責人楊子文進行棚網阻燃測試時間。《香港01》昨晚搜尋政府電話簿，發現劉嘉敏的名字，與另一曾參與阻燃測試的房署高級屋宇保養測量師(獨立審查組)古小平已「消失」，原因不明，記者同晚曾向當局查詢該兩人是否已離職，但當局未有回應。



至今晚（20日），政府發言人發文回應第二日聽證會，引述委員會主席陸啟康指，代表律師只是將現階段掌握到的證據陳述，並非就事件得出結論。待獨立委員會提交最終報告後，會按其建議進一步完善和優化制度改革，並採取適當的跟進行動。同時，政府發言人在文尾交代，基於尊重個人私隱，不便提供個別政府僱員的資料。



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日舉行首輪聽證會，災民及各方團體代表一早到達中環展城館，入場聆聽。（夏家朗攝）

政府發言人引述陸啟康︰代表律師非就事件得出結論

政府發言人今晚就第二日聽證會發出回應，大埔宏福苑火災的研訊程序正在進行，就如獨立委員會主席陸啟康今早在聽證會的表明，委員會代表律師只是將現階段掌握到的證據向委員會陳述，並非就事件得出結論。代表政府的資深大律師孫端乾亦指，如此早階段作出判斷，或假定委員會已有任何判斷，並不恰當。

政府會繼續全面配合獨立委員會的工作，政府代表律師在稍後的研訊，將向獨立委員會就各項事宜提出相關證據及陳詞。

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日舉行首輪聽證會，災民及各方團體代表一早到達中環展城館，入場聆聽。（夏家朗攝）

政府在火災後已全速展開針對性改善措施

政府發言人指，宏福苑火災發生後一直馬不停蹄，全速推展各項調查、制度革新、支援及善後工作，當中在獨立委員會工作的同時，政府已全速展開一系列涵蓋不同領域的針對性改善措施，推動制度的完善和革新，並將有關改善措施的資料，提交至獨立委員會。

政府有關政策局及部門會繼續全面配合獨立委員會的工作，待獨立委員會提交最終報告後，將按其建議進一步完善和優化制度改革，並採取適當的跟進行動。

房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平，在大火一個月前到場巡查並監察棚網阻燃測試，圖片為古小平在2018年獲擢升為高級屋宇保養測量師。（房委會網頁）

政府電話簿無法搜尋到名為古小平的人員。（網頁截圖）

政府稱因尊重個人私隱 不便提供個別僱員的資料

此外，大埔宏福苑昨日（19日）舉行首場聽證會，揭露時任房屋局專責監督出售資助房屋維修的獨立審查組（簡稱ICU）屋宇保養測量師劉嘉敏，在檢查前一日告知維修工程顧問公司「鴻毅」負責人楊子文進行棚網阻燃測試時間。

不過，劉嘉敏的名字，與另一曾參與阻燃測試的房署高級屋宇保養測量師(獨立審查組)古小平，昨午在政府電話簿仍能找到，直至晚上卻突然「消失」，未知到底是停職、調職，還是單純從政府電話簿刪走？《香港01》同日晚上向當局查詢二人是否被停職，至今早當局仍未有回應。

今晚政府發言人的回應中，在文末提到基於尊重個人私隱，不便提供個別政府僱員的資料。