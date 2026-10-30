宏福苑｜孫玉菡：按特首要求留守崗位　汲取教訓以結果為目標施政

大埔宏福苑火災獨立委員會報告昨日公開，點名批評4個政府部門在監管火警風險及工程上存在缺失與不足，當中包括勞工處監督工程安全上的不足，勞工及福利局局長孫玉菡繼續留任，引發外界質疑。孫玉菡今（30日）會見記者時，就事件致歉，被問及有否想過請辭、如何看待調查報告點名指責勞工處及相關官員，他重申，將按特首要求留守崗位，會汲取教訓、落實以結果為目標的施政。



2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開。（黃寶瑩攝）

行政長官李家超（中）10月29日與政務司司長陳國基（左）、財政司司長陳茂波（右）等官員鞠躬道歉。（黃寶瑩攝）

政府昨日公開大埔宏福苑火災獨立委員會報告，並宣布接納房屋局局長何永賢承擔政治責任請辭。報告另點名4個政府部門，包括勞工處，指其處理投訴的方式，顯露了在處理投訴人提出的重大安全關注時，僅按本子辦事的工作態度。報告亦點名時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青，指斥其對投訴信的回覆不理想。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/湯致遠攝）

未正面回應曾否思考請辭 稱按要求留守崗位

勞工及福利局局長孫玉菡今日見記者時被問到有否想過請辭、如何看待調查報告點名指責勞工處及相關官員，他未有正面回應有否思考過請辭，表示作為政治任命官員必須向行政長官負責、支持特首施政，並重視團隊及大局意識，會按其要求留守在崗位，並會汲取教訓，落實以結果為目標的施政。

至於委員會在報告提及勞工處的篇章及建議，孫玉菡稱已全數閱讀，對於涉事的公務員，行政長官會根據三層問責程序處理。他說感謝委員會提出意見，已落實地盤全面禁煙，新例推行3個月內已發出87張定額罰款通知書，其中約三分之一、即27張是根據市民提供的相片或影片成功執法，並正透過法庭程序對違規承建商提出4宗檢控。