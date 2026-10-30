宏福苑｜成立樓宇維修服務局　甯漢豪：料每戶收費數千較招標妥貴

大埔宏福苑火災獨立委員會報告周四（29日）公開，報告提出120項建議。政府同日公布將成立「樓宇維修支援及服務局」（服務局）。發展局局長甯漢豪今日（30日）在記者會上簡介指，服務局屬非法定組織，會為需進行樓宇維修工程的業主提供招標、評標，施工監察等服務，料日後每戶收費需數千元，較現時「招標妥」的數百元貴。她強調收費是合情合理，物有所值，亦不同意收費等同懲罰業主。



2026年10月30日，政府舉行記者會，由財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸及發展局局長甯漢豪講解改革樓宇維修監管制度和支援服務內容。（梁鵬威攝）

甯漢豪表示，「樓宇維修支援及服務局」屬非法定組織，稍後將逐步接管市建局現時負責的5個維修及資助計劃，為市民提供單一機構處理的一站式全流程維修支援服務。針對外界關注的服務範圍、監管架構及收費安排，甯漢豪指，新服務涵蓋由驗樓、代辦招標以至施工監察，服務範圍比現時的「招標妥」更深更廣。

她續說，服務局設嚴格利益申報機制與監管程序，所有顧問及承建商在加入預審名單時，必須申報所有關連公司，項目招標時亦須申報與法團及物管公司的業務關係，局方將認真核實紀錄。雖然機構屬非法定組織，但工作人員若行事不當或表現欠佳，同樣面臨降職或革職處分，作奸犯科者更需承擔法律責任。此外，新機構會在今年底組成董事局後制定績效指標（KPI），包括派發驗樓顧問的速度、評標機制及是否採用雙信封制等。

在服務流程方面，業主收到屋宇署強制驗樓通知並申請資助後，服務局會派員驗樓，屋宇署則會突擊巡查顧問的驗樓情況，報告獲屋宇署接受後方可作為後續基礎。進入招標階段後，服務局會協助尋找監工顧問作工程估算，並代辦尋找承建商。

評標後，服務局會向業主推薦3份標書由業主挑選，若業主不選用推薦，服務原則上會終止，但局方仍會提供免費參考資料。到了施工階段，監工顧問將作為第一線監督者，服務局會考核顧問表現以決定其是否留在預審名單，施工期內若有重大變動亦須先諮詢服務局。同時，屋宇署會發揮雙重把關作用，要求施工前先獲核准，並至少每半年巡查或突擊檢查，確保物料及工程合乎法例。

政府將成立「樓宇維修支援及服務局」，發展局局長甯漢豪今日（30日）在記者會上簡介指，服務局屬非法定組織，會為需進行樓宇維修工程的業主提供招標、評標，施工監察等服務，料日後每戶收費需數千元。（梁鵬威攝）

甯漢豪又指，目標是服務局日後可自負盈虧，政府已為此預留3億元，當中1億為起動資金，另外2億為有需要的業主提供費用的寬減。甯漢豪指，由於服務包括招標、評標及全程施工監察，初步估算每戶成本需數千元，具體收費有待成立後再作討論。政府計劃將資助及寬免精準聚焦於差餉物業估值較低或有需要的業主，三無大廈亦會另作檢視。全港約有七成至八成樓宇可獲資助，而其餘約兩成是如位於太古城、貝沙灣等高租值屋苑的業主，甯漢豪認為他們完全有能力負擔每戶數千元的費用。她又指，如業主不選用局方服務，局方亦會免費提供承辦商等資料，但局方並不鼓勵業主僅使用服務局提供的免費資料而不選用全套代辦服務。

甯漢豪強調，樓宇保養與大維修的首要責任始終在於業主本身，政府的角色是提供全面支援，業主付出合理費用屬物有所值。現時「招標妥」服務範疇相對簡單，而新機構提供的是全流程代辦服務，收費自然不可能較便宜，因此不能直接比較，亦不同意「收費等於懲罰業主」的說法，強調當局是協助業主，服務涵蓋評標、監督等，屬深度服務，不能與相對簡單的「招標妥」比較。