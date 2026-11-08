片場「玩笑」屢感冒犯　90後進修成親密協調員　冀改變演藝圈風氣

大學主修電影電視文學士的吳姍，畢業後在劇組當過場記，有次一位攝影人員剛好在她身旁找東西，她出於好意向對方詢問在找甚麼，對方卻答：「我要你。」如浪漫喜劇般的台詞，吳姍卻覺得一點都不動人，縱然男同事可能沒帶著甚麼壞意圖，卻讓她感覺被冒犯，「當時叫做體驗咗劇組係點樣運作，我自己感覺到有啲嘢係『唔work』，或者我覺得唔應該係咁樣。」她說在片場中屢次聽到這類「玩笑」，實質是性別冒犯，甚至是性騷擾的言論，在3年前決意修讀親密指導/協調的培訓及認證課程，希望憑藉相關知識，改變演藝圈風氣。



吳姍於2021年就讀香港中文大學性別研究文學碩士，兩年後，她進修兩個有關親密指導/協調的美國線上培訓與認證課程。（夏家朗攝）

耗數十萬元進修 全職、兼職、Freelance做齊

90後的吳姍大學時主修電影電視文學士，畢業後曾在劇組工作，在片場中屢次聽到不少以「玩笑」為名，實質是性別冒犯，甚至是性騷擾的言論。約一年後，她決定重返學業路途，在2021年入讀香港中文大學性別研究文學碩士，深入探討與學習性別議題。

讀過性別研究，她選擇再繼續進修親密指導及協調相關方面的知識，先後報讀兩個美國線上培訓與認證課程（Consent-Forward Artist Program & Foundation of Intimacy以及Intimacy Professionals Accelerator Program），課程分三個階段上課，當時一個課程的學費約為1.2萬美元（即約9.3萬港元）。屈指一算，進修費用達數十萬港元。

就讀中大期間，每當學期結束後，她也會利用學期與學期間的休息時間進劇組工作，其後也一直以自由工作形式參與劇組拍攝，例如長片場記，MV、短片副導演/製片她都做過。修讀美國課程期間，吳姍亦每月分期付款形式繳學費，斷斷續續做過三份全職工作，為求賺取多一點生活費，同時兼職幫海外本科學生線上補習。

修讀美國課程期間，吳姍亦每月分期付款形式繳學費，並斷斷續續做過三份全職工作。（夏家朗攝）

以方案形式洽商 惟短劇難做前期鋪排

前年，吳姍接到第一份親密協調的工作，參與演藝學院學生畢業作品的製作。她後來陸續透過不同人的介紹，接下數部香港影視作品，包括《愛要硬起來》（Sex Or Love）、《巨嬰》（Baby）等。她分享，親密協調的工作主要由劇組人員主動找她，通常都會以方案形式洽商價格，並會提供前、中、後期協調服務。

現今短劇熱潮盛行，有內地主打拍攝外國演員大尺度的短劇，亦曾邀請吳姍擔任親密協調，但她最後沒有接下這專案，「短劇佢哋嘅心態就係，你拍嗰幾日到場就可以，有啲甚至演員前期嘅時間都掌控唔到。」她認為與演員和導演之間的信任，需要透過溝通建立，寧願花多點時間和心機，前期功夫一定要做好。

吳姍認為與演員和導演之間的信任，需要透過溝通建立，寧願花多點時間和心機，前期功夫一定要做好。（夏家朗攝）

熱身時女演員掉下眼淚 憶起往日親密戲傷痛

吳姍憶述，有次拍攝前的熱身練習，她讓兩位演員熟悉對方的身體，從拖手開始到擁抱，循序漸進感受大家的身體部分，期間女演員突然開始落淚，她隨即帶該演員到安靜的空間，詢問她的狀況。

「佢同我講，佢係因為一啲身體接觸，令佢回想起之前拍戲嘅一啲不好嘅經歷，可能都係同親密戲嘅經歷有關。」吳姍與女演員確認過，其憶起的經歷與當時參與拍攝的男演員無關，便讓女演員休息一會兒，配合呼吸訓練，最後重新投入現場拍攝。

吳姍分享事件後，臉上露出微笑，記者遂問她是否覺得自己有幫助到劇組，「當然有！坦白講就算我無在場，可能女演員都會照做，但係可能佢心理壓力好大，她會喺緊張同唔安全嘅情況下去做嗰場戲。」她又說，演員帶著壓力拍攝，感到不安全，也可能影響畫面效果呈現。

吳姍憶述在一次拍攝前的熱身練習中，女演員突然開始掉下眼淚，她隨即帶該演員到安靜的空間，詢問她的狀況。（夏家朗攝）

性別議題討論度今年漸多 或與女同性戀者電影有關

據吳姍的觀察，今年確實更多人關注性別議題，「我覺得可能係因為《女孩不平凡》，因為佢算是一套港產片，而且真係有請台灣嘅親密指導，做出嚟嘅效果我自己覺得拍得好好。」她解釋台灣篇裡面的三場親密戲設計和劇情扣連緊密，權力關係可通過畫面及親密戲的動作呈現，親密戲的服裝多少、裸露程度亦能呈現人物關係變化。

隨著近期一位男記者被爆性別冒犯的言行，圈內及公眾亦開始討論相關議題。重提文首提及的「我要你」事件，吳姍說相信該男同事當時並沒有不好的意圖，更像是「講笑」，因對方平常不會說這種話，所以她聽到時亦覺意外，令她開始思考：「係咪因為我地嘅成長環境同文化，讓我地唔覺意令對方感到唔舒服，但係其實我地自己都唔知。」她期望，未來可以借助親密協調的知識，嘗試改變演藝圈的風氣。