親密戲毋須「頂硬上」　親密協調助安全拍攝　吳姍：死忍非專業

「卡！」導演喊出這句話後，服裝組人員走到鏡頭前，為場中演員披上浴袍，攝錄機隨即調至虛焦、移開，直至演員完全裹起浴袍，遮蔽身體後，其他劇組人員甫進入片場。這套流程全程由親密協調員指揮，為的就是締造安全的拍攝環境。



親密指導/協調最早於2017年美國#MeToo運動爆發後開始普及，電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵事件揭發影視圈內權力不對等，演員在拍攝親密戲時受性騷擾，甚至性侵。香港近期亦出現性別相關的爭議，女演員袁澧林、鍾雪瑩在社交平台撰文，提及一位男記者曾對她們說出性別冒犯的說話。



香港親密協調促進會創辦人吳姍也曾有類似經歷，她大學畢業後曾在片場當場記，工作時屢次聽到一些自以為風趣、實質是性別冒犯的「黃色笑話」及言論。後來她持續進修，近年成為親密協調員，想透過利用一系列的流程與清晰守則，讓冒犯言行不再蔓延。



香港親密協調促進會創辦人吳姍。（夏家朗攝）

甚麼是親密指導/協調？

在拍攝帶有「親密戲」的影視作品時，部分導演或者演員會主動要求，提出加入親密指導，協作完成拍攝。香港親密協調促進會創辦人吳姍指出，親密指導與親密協調有些少分別，「親密指導」一詞的中文翻譯最早來自於台灣，外國則分為「Intimacy Director」及「Intimacy Coordinator」兩個說法，直譯為中文即「親密指導」及「親密協調」。

親密指導意指在舞台劇、音樂劇等現場演出，講求台上連續性的演出，指導員需從考慮坐在四方八面的觀眾，因他們視線所看到的立體畫面、呈現的效果都不一樣。親密協調則主要協助銀幕演出，如電影、電視劇等。與現場演出不同的是，此類作品能夠分鏡拍攝，角度、遠近鏡、清晰度均可調整，最終所呈現的四方框影像是單一而固定的。

香港親密協調促進會創辦人吳姍解釋，親密指導與親密協調有分別。（夏家朗攝）

不含性意味的內容 也可以是親密戲

親密戲常被誤會成只有大尺度的性愛場面，但吳姍說，有些時候畫面不一定需要有性意味也會定義為親密戲，她以一部成長為題材的電影《After Sun》為例，「它講述一個爸爸與小孩一起去旅行，他們會經常在一起，會有互動，會住同一間酒店房，而這些都是有親密協調在場的。」

此外，有些演員基於宗教文化背景，心理上會認為脫下頭巾是赤裸，這時候親密協調同樣需要在場，所以親密協調事前與導演、演員、甚至其他劇組人員的溝通來得重要。

「有些劇組可能不太理解親密協調的工作流程，其實很多人找我都問我，只在拍攝當天才出席可以嗎？答案是不行的。」吳姍續說，親密協調員要照顧的不只是演員，而是整個劇組人員的身心健康，若有工作人員覺得不舒服，或者不想在現場也可向她提出。

事前充分溝通 達成共識

親密協調員在拍攝前期的工作非常忙碌，分別會與導演、演員、各部門總監開會，確保拍攝方向清晰準確、達成共識。吳姍強調「一定要分開傾」，因為劇組不同崗位的權力輕重不一，協調員要創造安全空間，讓各人安心表達內心真實想法，例如可接受的尺度。

特別是對於親密的性愛戲，協調員會在事前與導演商討分鏡，並構思如何借位。吳姍慣常做法會利用兩個手掌大小、可調節關節的人形模型，透過調整它們的姿勢，擺出實際演出時的畫面效果。文件除附上分鏡圖片及模型照片，亦會註明在場拍攝時會使用的道具裝備，讓演員們私人部位不會直接觸碰到。

開拍前須有「安全會議」 提醒注意用字

吳姍每次開拍前都會要求劇組人員參與「安全會議」，指明清場內人員必須出席（清場即非必要人員在親密戲期間離開現場，只剩下少於10位必要人員），其他工作人員亦歡迎參加。會議清晰講明何謂性騷擾，提醒大家注意用詞，如「波」、「Jer」等帶有貶低性別意味的字眼，在劇組溝通時要使用「胸部」、「陰部」等中性字詞。吳姍解釋每次都要嚴肅處理的原因，「我要確保拍攝現場保持友善、不受霸凌以及不受性騷擾。」

拍攝中避用含糊字眼 助導演將演法變具體

要注意的字詞不止於此，親密協調員拍攝過程中會提醒，避免使用含糊字眼。吳姍說很常聽到導演對演員說「要放啲」，她每次都會請導演更仔細描述，「其實大家對於『放』的理解可以很不同，是不是想演員吐氣吐大一點呢？還是呼吸快一點呢？抑或是呼吸時帶著肩膀一起動呢？這方法就能讓演員很清楚知道該怎麼改進。」

協調員亦會準備不同大小、厚度的墊子，以備不時之需。（夏家朗攝）

絲質衣物、小瑜伽球 為演員提供物理保護

親密協調員亦會為演員準備柔軟絲質的隱私防護衣物，協助他們在拍攝裸露鏡頭時遮蔽私人部位，減低接觸面。男性的衣物配件像一個小收納袋，內側帶有隱藏式的抽繩小袋，能夠包裹並固定生殖器官；女性的衣物配件則是一個倒三角形的布料，能夠遮蔽比堅尼的三角位置。防護衣物需配合膠布使用，通常會剪裁成長條形，貼在肚臍下方位置作加固。

除了基本的包裹布料，協調員亦會準備不同大小、厚度的墊子，以備不時之需。吳姍常用的有一個白色可充放氣的小瑜伽球，以及藍色雲狀的軟枕，兩者均約兩個手掌大小。她解釋，小瑜伽球充氣不會充滿，大約充三分之一，放在演員觸碰處之間，讓他們拍攝時隔著一定的距離。

親密戲如武打戲需指導 「死忍」不是專業

吳姍說，武打戲都會聘請武術指導，親密戲也是一樣。她續以武打戲作例子，開拍前均有預先練習，演員要學識「就角度」和借力，而非每一下大力抽拳，要被打的人默默忍受；親密協調員的責任就是讓劇組要提前溝通清楚，知道對方的想法與界線，甚至能預先排練就更理想，做好充足準備，才能令拍攝過程安全順利。

「你係演員嚟架嘛！你專業架嘛！」吳姍坦言，不認同這種在影藝界流傳「專業就應該要頂硬上」的說法，她認為親密戲應該同樣需要動作編排，更需要在鏡頭前呈現感情，有一套系統化的流程，要懂得借位、懂得與對手配合的，在安全舒適下的環境拍攝才是真正的專業。

香港親密協調促進會早前也推出《香港親密戲安全及實務守則》，綜合國際親密協調準則及本地從業員的工作經驗，冀供業界參考。