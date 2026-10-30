國泰接通報指系統遭擅自存取乘客紀錄逾3年　5.3萬宗預訂資料外泄

國泰航空今日（30日）發表聲明，指接獲全球旅遊科技服務供應商Amadeus IT Group, S.A.（Amadeus）通報一宗第三方個人資料保安事故。國泰表示於10月28日接獲通知，證實有未獲授權人士由2023年8月起至今年9月，使用系統帳戶登入憑證，擅自存取Amadeus系統內的旅遊訂位資料，約53,000宗預訂資料遭存取，當中包括與國泰航空相關的訂位紀錄。國泰強調，目前未有證據顯示有任何財務或付款相關資料遭不當存取。



國泰航空、機場停機坪（資料圖片／廖雁雄攝）

國泰引述Amadeus通報，指其系統於2023年8月至2026年9月期間遭未獲授權人士登入，期間約53,000宗預訂資料遭存取，主要涵蓋預訂參考編號、乘客姓名及航班資料。此外，有小部份個案涉及額外的個人資料遭存取，包括但不限於聯絡電郵、電話號碼、旅遊證件資料以及飛行常客計劃號碼等。國泰強調，目前未有證據顯示有任何財務或付款相關資料遭不當存取。

國泰航空。（資料圖片）

國泰又指，Amadeus已確認採取應對措施，包括重設密碼並加強系統監察及偵測能力，現階段未發現受影響資料遭不當使用的證據。國泰補充指，是次事件對其本身的系統及日常營運並無影響。

國泰表示高度重視保障個人資料，已就事件通知有關當局，目前正展開調查並分析Amadeus提供的數據資料。待確立相關詳情後，將會個別聯絡受影響顧客，並就事件對顧客造成的憂慮及不便深表歉意。