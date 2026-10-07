富泰邨女童｜教育局啟動危機處理小組：如需要跟進　必嚴肅處理

網上流傳一段長近4分鐘影片，一名穿校服女童手持兩大袋啤酒、孭破爛書包裝，在富泰邨內辛苦緩慢行走，影片引起關注。教育局指，非常關注事件，得悉學校、社工和警方已經第一時間介入，全力跟進有關家庭和學童的實際需要，確保學童安全。學校已即時啟動危機處理小組，就學生情況提供適切協助，並安排輔導老師和社工為受影響的學生輔提供輔導和支援。教育局已提醒學校加強與家長的溝通，透過家校合作促進學生健康成長。



教育局非常重視保護兒童的利益，深信每名兒童都應受到保護，免受傷害或虐待。如果調查發現有需要跟進的地方，相關部門定必嚴肅處理。教育局會繼續與校方緊密聯繫，並提供全面支援，讓學童在安全、關愛的環境下學習。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

事發，昨日（6日）Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手亦各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助。事件引來多名途人關注和拍片，校方及後在社交媒體回應事件。

警方抵達現場，尋獲該對父母及3名兒童，人員確認現場所有兒童狀況均無異常。涉案家庭正由社工及學校社工跟進。案件初時被列為「誤會」，警方經調查後，發現該名10歲女童沒有表面受傷，案件暫列「求警協助」，由新界北總區虐兒案件調查組跟進，暫未有人被捕，亦已將個案轉介社會福利署跟進。