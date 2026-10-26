萬聖月｜蘭桂坊協會指帶動生意增三成　萬聖節正日訂座率逾八成

萬聖節將至，旅發局今年首辦「萬聖月」，各區提前舉辦萬聖節街頭變裝派對，炒熱萬聖節氣氛。中環蘭桂坊上周六（24日）繼續舉辦變裝派對，吸引不少人參與，蘭桂坊主道路水洩不通，場面墟冚，現場更需要警員封路管制人流，氣氛不輸萬聖節正日。



蘭桂坊協會總監張素媚表示，活動成功提早帶動人流，部分酒吧一個晚上做到四五輪生意，整體生意較往年同期增加約三成。她又透露，萬聖節正日（31日）區內餐廳及酒吧的訂座率目前已達七至八成，與蘭桂坊協會合作推出優惠的兩間酒店，當晚出租率已超過八成。



蘭桂坊上周六（24日）舉辦「怪物巡禮夜變裝派對」，吸引不少人參與，蘭桂坊主道路水泄不通，場面墟冚。（梁偉權攝）

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。(梁偉權攝)

蘭桂坊上周六（24日）舉辦「怪物巡禮夜變裝派對」，不少市民及遊客盛裝打扮到場。（梁偉權攝）

萬聖月成功提早帶動人流 10.24酒吧傍晚6點半「爆場」

蘭桂坊協會總監張素媚表示，往常若遇上萬聖節是周六，最多只會帶動到前一個周末的人流，但今年旅發局一連三個周末舉行萬聖月活動，成功提早帶動人流，蘭桂坊也有受惠。

她指，本月17日各酒吧都做到四輪生意，不少酒吧都由當晚八點多開始滿座，到翌日凌晨三點多才打烊；上周六（即24日）則提早在當日傍晚六時半已「爆場」，更有客人到清晨才願離去，估計整體生意較往年同期增加約三成。

萬聖節正日訂座率達八九成 鄰近有酒店訂房近爆滿

展望萬聖節正日（31日），她指區內餐廳及酒吧的訂座率目前已達八至九成，部分更達九成以上。她又指今年蘭桂坊協會與兩間酒店合作推出七一折優惠，其中一間位於德己立街，當晚訂房已接近爆滿，另一間位於威靈頓街的，亦有八成房間已租出。

張素媚又指，今年參與的遊客明顯增加，主要來自大灣區，估計與新皇崗口岸啟用有關。新皇崗口岸早前凌晨大塞車，被問到會否擔心對正日當晚影響，她預計遊客們或會提早到蘭桂坊，又指已為當晚的人流疏導、急救等做部署。她又提醒正日當晚有意到蘭桂坊的市民，即使未有特別裝扮，現場亦會提供免費化妝服務，期望更多人到場感受節慶氣氛。

蘭桂坊上周六（24日）舉辦「怪物巡禮夜變裝派對」，不少市民及遊客盛裝打扮到場。（梁偉權攝）

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。(梁偉權攝)