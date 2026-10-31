膳心小館將軍澳店不獲房署續租12月初結業　石硤尾店去年同遭收舖

社企「膳心小館」今日（31日）在社交平台公布，因房屋署日前書面通知收回將軍澳店鋪位，該店將於12月上旬結業。膳心小館過去不時向基層長者派免費飯盒，也協助收集貓糧及轉讓餵貓婆婆，與街坊走過新冠疫情的低谷，不過繼去年中石硤尾店不獲房屋署續租後，如今只餘下這一間即將結業的將軍澳店。



膳心小館將軍澳店在2021年2月4日開始試業。（資料圖片／余睿菁攝）

膳心小館將軍澳店在2021年2月4日開始試業。（資料圖片／余睿菁攝）

社企「膳心小館」2026年10月31日發出聲明，指日前接獲房屋署書面通知要求收回將軍澳店鋪位，將於今年12月上旬正式畫上句號。（膳心小館FB圖片）

膳心小館最後將軍澳店遭房屋署收舖 12月上旬結業

社企「膳心小館」今日在社交平台公布，懷着沉重的心情與無限的不捨向公眾告別，由於日前房屋署書面通知收回將軍澳店鋪位，將於12月上旬結束營業。

我們曾經辛勤經營，滿載回憶的將軍澳小店，今年十二月上旬，將無奈地畫上句號。 社企「膳心小館」

膳心小館將軍澳店在2021年2月4日開始試業。（資料圖片／余睿菁攝）

膳心小館將軍澳店在2021年2月4日開始試業。（資料圖片／余睿菁攝）

膳心小館感嘆︰世事難料 終究難敵現實的無情

膳心小館回顧經營歷程指，該店不僅是一間餐廳，更是一個充滿溫度與回憶的地方，例如曾與大家攜手走過風雨、共度新冠疫情的低谷、見證無數動人的時刻等，強調每位顧客的支持、溫暖鼓勵及各界獎項的肯定，均是前行的力量,。

可惜，世事難料，終究難敵現實的無情。 社企「膳心小館」

「膳心小館」不時舉行派飯活動，關懷區內的貧窮長者。（膳心小館提供圖片）

社企「膳心小館」今日（7日）在社交平台公布，由於房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，或將於7月上旬結業。（OpenRice網頁）

膳心小館石硤尾店因房署收舖 已在2025年7月中旬結業

膳心小館感謝社會一直以來的支持，讓長者每日得以飽餐，流浪貓咪找到了歸宿，弱勢群體獲得改變人生的就業機會。

翻查資料，膳心小館石硤尾店2025年也接獲房屋署發出終止續租通知，該店隨後於同年7月中旬正式結業。結業前夕吸引大批支持者與街坊前往消費、購買貓砂與零食支持。