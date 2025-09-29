膳心小館被查封月餅向食環索償　律師交涉後遭頻密巡查　貨被搬走

社企「膳心小館」去年疑被投訴月餅來歷不明後，食環署有職員巡查後封存倉庫食物，數月後更把大批月餅移走。該店認為署方做法不合理，引用《公眾衞生及市政條例》，要求法庭撤銷署方決定，並要求賠償，案件今（29日）於觀塘裁判法院開審。該公司董事稱，食環職員去年8月首次到訪查問，質疑月餅數量多，是否能派完，又向她索取食品來源文件，她沒回答，便被查封食物。後來她找律師與署方交涉，署方便每2至3日來巡查一次，直至12月把月餅移走。



原告為「膳心小館」母公司香港文網有限公司，被告為食環署長及一名高級衞生督察。申訴書提及，以《公眾衞生及市政條例》，要求法庭頒令撤銷該高級衞生督察於2024年12月11日檢取及移走一批食物的措施，以及要求食環署長支付法庭認為公正的賠償金額。

膳心小館母公司董事張子煒稱，食環職員去年8月要她出示食物來源時她未回應，即被署方封查倉庫食物，她找律師交涉後，署方便每隔數天巡查一次，最後12月移走其倉庫貨品。(陳蓉攝）

質疑署方未交代行動理據

代表原告的律師指，食環署於去年8月封存原告存放於倉庫的月餅，同年12月檢走月餅，但署方僅稱上址涉食物包裝，無交代具體調查基礎，認為署方應全面交代行動理據，但署方並無確實回覆，認為其檢走月餅的做法欠缺客觀基礎。

公司業務圍繞中式食品及寵物用品

「膳心小館」母公司唯一董事張子煒供稱，公司業務主要圍繞中式食品及寵物用品，有銷售月餅及贈送予長者中心。涉案地點為其中一個貨倉，用以存放寵物食品及客人損贈的月餅。

有廠房生產人類食物

張指出，當時公司持有兩個食物製造廠牌照，其中位於新蒲崗的廠房會生產人類的食物，於2024年8月約滿，其後搬至九龍灣的同力工業中心，倉庫設於5樓，廠房則在8樓。

倉庫只作存放不涉製作食物

張稱，月餅由製作至入袋及封口，全部在工廠內完成，貨倉不涉及食品製造的過程，且所有的月餅都是獨立包裝，之後會送到門市作銷售。若然客人選擇捐出月餅，會送回倉庫。倉庫亦有由其他人捐贈，及其他公司生產的月餅。

食環職員質疑能否派完所有月餅

張稱，2024年8月22日，她在公司樓下碰到食環署人員，故尾隨上5樓的倉庫，食環署人員鍾政恩指，要入內檢查，張要求展示搜查令及拍照紀錄。鍾質疑月餅的數量太多，張是否可以派完。張向鍾展示照片證明可以，鍾再問月餅來源，張遂展示單據證明。其後他們再前往8樓的廠房例行巡查，再返回5樓倉庫。張稱，食環的人員不停問她食物從何而來，張形容：「感覺逼緊我答佢哋想聽嘅答案。」

索食物來源未回應即被查封食物

同晚食環再來巡查倉庫，同場亦有警方。張稱，食環人員指要搜查文件，要求打開玻璃房，她曾拒絕出示文件，惟該位人員指：「唔開就叫警察入嚟爆開佢。」張稱，該職員態度惡劣，她感到驚慌，故只能打開玻璃櫃。張稱，食環人員向她索取可證明食物來源的文件，她沒有回應，故食環開始封起相關食品，即該批月餅。

律師交涉後每2至3日巡查一次

張指她期後委託律師交涉，要求食環中止措施或搬走相關食物。其後食環每隔兩至三天會巡查，直至12月11日，食環便派人把該些食品被移走。

案件編號：KTMP 160/2025