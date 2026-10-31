今日新聞8分鐘｜內地客星巴克食外攜飯盒｜涉扮搵工穿櫃桶底

The Weeknd啟德演唱會 警搗黃牛黨雙程證男被捕

加拿大巨星 The Weeknd (本名：Abel Tesfaye） 的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站壓軸兩場演出，昨日（30日）和今日（31日）在承啟道38至39號啟德體育園主場館舉行，引來大量歌迷「朝聖」，導致一票難求。

Threads昨日（30日）流傳一段影片，顯示警方在上址場外行人路拘捕一名男子，他雙手疑被手銬反鎖，遭兩名便衣男警押走；有網民表示直擊事件，指出事件涉及「黃牛黨」。

私家車清水灣道疑避狗撞欄險墮崖 司機受傷送院

今日（30日）上午10時25分，警方接獲途人報案，指在西貢清水灣道有私家車失事。人員到場證實私家車衝出馬路，向左翻側倒在草坪，年約60歲的男司機已離開車廂，稍後由救護車送到將軍澳醫院治理。

奧海城誠品長裙女涉偷禮品卡 逃跑跌地難逃截停被捕

Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」昨日（本周五/10月30日）流傳一條影片，長約1分鐘，可見現場是奧海城第三期誠品書店對開商場位置，有一名相信是誠品書店男店員和一名長裙女子糾纏，但對方極力反抗，雙方一度靠近詢問處，男保安詢問何事，男店員解釋「佢偷嘢」，長裙女成功掙脫跑走，但隨後跌在地上險走光，女店員走近對方，長裙女起身嘗試逃跑，其中一名男途人將她截停，男女店員亦將她包圍，事件引來多名途人圍觀，懷疑有人遺下手機，途人表示「手機都唔要呀？」。

店員表示「佢偷嘢」、「捉住佢」、「唔好畀佢走」、「報咗警」，事件引來多名途人圍觀，懷疑長裙女否認指控，有人反駁「唔係咪唔使走」，影片便結束。

內地客Starbucks內食飯盒 被職員勸阻激動咆哮

網上流傳一條短片，顯示一名操普通話的男顧客，在旺角銀行中心的Starbucks（星巴克）分店內進食自備飯盒，遭店員勸阻即激動反駁，強調有購買店內飲品，質疑禁止進食外來食物的規定是「霸王條款」。

男顧客將整個爭論過程拍下放上互聯網，質疑職員做法；惟網民不予認同，反而力讚店員有耐性、EQ高；亦有網民表示是「文化差異」。

50歲男見工獲聘即偷錢兼食霸王餐涉逾5萬

Threads昨日（本周五/10月30日）流傳一張照片，顯示現場是銅鑼灣廣場一期對開軒尼詩道行人路，昨日傍晚6時許，3名便衣男警合力拘捕兩名男子，被捕男子分別是身穿便衣和懷疑快遞公司制服，分別跪下和趴在地上，雙手被手銬反鎖，目擊者表示「唔知發生乜事」。

Binance幣安被駭遭捲494億 公司稱將承擔一切損失

全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance）10月29日遭到黑客入侵盜竊，估計涉及金額約63億美元（約494億港元），或為歷來規模最大的網絡盜竊。幣安其後表示，正在與合作夥伴一起凍結部份受影響的客戶資產，目前已尋獲約30億美元（約235億港元）。幣安聯席行政總裁鄧偉政（Richard Teng）強調，已從公司調撥約63億美元資金用於承擔客戶的潛在損失。美國聯邦調查局（FBI）與美國特勤局（USSS）據報已介入調查。

上海人形交警機械巡街嚇倒網民：紙紮人？

近日，有網民發布影片顯示，上海出現一批造型逼真的「人形交通管理機械人」在街頭巡邏。這些機械人穿著警察制服、戴著警帽，還分為男警、女警兩種造型。機械人逼真的五官配上底座的藍色燈光，部分市民「偶遇」被嚇一跳，直言「上海還是太超前」。

鉅利醬園門市最後倒數 街坊不捨童年情懷

90年老字號「鉅利醬園」，因受新界北發展計劃影響，位於上水古洞的醬油工廠被收地，正式結束生產。灣仔門市將剩下的存貨賣出後便會結業。今早（24日）不少街坊前來掃貨，有人購買11罐醬品，也有人購買一打白醋，眾人均對老字號結業感到惋惜。有女街坊表示，鉅利醬園陪伴成長50年，「由我啲細路出世，去到啲孫出世，我都喺度買黎整豬腳薑架。」她憶述當年憑其老抽煮鹵水雞翼，勝出社區中心烹飪比賽冠軍。