鉅利醬園門市最後倒數　街坊不捨童年情懷　憶憑老抽煮雞翼贏冠軍

90年老字號「鉅利醬園」，因受新界北發展計劃影響，位於上水古洞的醬油工廠被收地，正式結束生產。灣仔門市將剩下的存貨賣出後便會結業。今早（24日）不少街坊前來掃貨，有人購買11罐醬品，也有人購買一打白醋，眾人均對老字號結業感到惋惜。有女街坊表示，鉅利醬園陪伴成長50年，「由我啲細路出世，去到啲孫出世，我都喺度買黎整豬腳薑架。」她憶述當年憑其老抽煮鹵水雞翼，勝出社區中心烹飪比賽冠軍。



老字號「鉅利醬園」門市位於銅鑼灣鵝頸橋附近。（林曉儀攝）

老字號「鉅利醬園」門市位於銅鑼灣鵝頸橋附近。（林曉儀攝）

老字號「鉅利醬園」創立於1936年，現時經營權交由第三代陳泳釗掌舵。面對新界北發展收地，古洞工場受收地影響停產，店舖稱賣清存貨後便會結業。

記者今早10時許來到灣仔鵝頸橋附近的門市，人流不算多，但不斷有顧客到場買貨。門市內仍有大量貨品，暫時未見貨架空缺或減價標示。有客人引述職員指，老抽已經售罄，不過今天下午或有新一批從上水運抵。

記者今早（24日）10時許來到「鉅利醬圖」鵝頸橋附近的門市，人流不算多。（林曉儀攝）

甜醋做豬腳薑 陪伴三代人

余太光顧這間老字號超過50年，最喜歡買甜醋和薑膽，「由我啲細路出世，去到啲孫出世我都喺度買黎整豬腳薑架。」她又形容這裡的甜醋較為濃郁，而老抽的顏色較深、較有光澤，更曾經用它做鹵水雞翼，在社區中心的烹飪比賽拿了冠軍。

她聽聞鉅利醬園快要結業，今天早上特意來到店舖，打算買老抽。她站在店舖門口，一早已經準備好現金，把一百幾十元握在手中，卻得知老抽已經售罄，最後只好改為買了兩袋薑膽。她說，下午打算再來一趟，「佢（店員）話晏晝可能會翻貨，一陣起碼買6支啦。」

余太稱「鉅利醬園」的老抽較深色，做出來的鹵水雞翼較有光澤，並向記者展示鹵水雞翼照。（林曉儀攝）

有街坊買11罐醬料囤貨 對將結業感可惜：食得幾耐得幾耐

居於附近的街坊陳女士，提著一個紅色手抽膠袋，從店舖走出來，袋裡裝了11罐玻璃瓶子的醬料。她說：「甜麵豉呀，侯柱油醬呀，咁我多屋企人，整排骨呀、豬肉呀，都可以用吖嘛。」她得知鉅利醬園快要結業，所以買多一些作儲備，希望「食得幾耐得幾耐」。

陳女士從小就在銅鑼灣長大，父母在她小時候就已經「幫襯」鉅利醬園，「細細個食開吖嘛，都係一個情懷黎嘅」，因此對店舖即將結業感到可惜。她說下午還會再來買海味，和看看有沒有機會買到高級醬油（較稠的生抽）。

「鉅利醬圖」售光存貨後便會結業，今日（24日）店內貨架上仍有不同醬品，暫時未見貨架空缺。（林曉儀攝）

街坊一次過買一打白醋 醬園結業：唔係幾開心

光顧了二、三十年的李先生住在附近，但今天駕車來到店舖，因他買了12支白醋、酸薑和喬頭。他說常常會在這裡買白醋和潤腸，最喜歡店舖做的喬頭，認為味道比坊間其他做的柔和。對於店舖即將結業表示「更係唔係幾開心啦，出面嘅啲（醬料）都唔知係咩材料。」他說，門市結業後，會考慮到一般超市買醬油。