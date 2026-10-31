萬聖節｜美酒佳餚巡禮人流旺　安記海味打蛇餅　料生意按年增一成

【美酒佳餚巡禮／Halloween／萬聖節／蘭桂坊／Halloween】「香港美酒佳餚巡禮2026」適逢萬聖節正日及周末假期，今日（31日）下午4時已開始出現人潮。場內多間攤檔排起人龍，其中安記海味表示，受惠於萬聖節，今年整體生意額較去年增約一成，至今晚7時便完成約400宗交易，估計稍後時間有更多市民及旅客進場。有本地酒商相隔10年再參展，同樣認為今屆更有氣氛，稱生意額較上次高出約一倍。



2026年10月31日，「香港美酒佳餚巡禮」氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（梁鵬威攝）

2026年10月31日，「香港美酒佳餚巡禮」氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（梁鵬威攝）

2026年10月31日，「香港美酒佳餚巡禮」氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（梁鵬威攝）

安記第四代傳人潘永熙滿意今日的人流及生意，截至夜晚7時已完成約300至400宗交易。（梁鵬威攝）

安記海味打蛇餅 晚上7時已完成約400宗交易

美酒佳餚巡禮萬聖節愈夜愈多人，安記海味今晚約7時已出現「打蛇餅」，攤檔職員十分忙碌。安記第四代傳人潘永熙表示，滿意萬聖節帶來的人流及生意，估計今日生意額相比平日增加兩成至三成，截至訪問時完成約300至400宗交易，期望人流能維持至午夜12時。

安記海味今年第四屆參展，潘永熙認為受惠於節日氣氛，今年整體生意較去年增約一成，當中以鮑魚燒賣及安記飛天麵最受歡迎，期望主辦方未來能安排活動與節日及周末相連。

本地酒商丹丘蒸餾所今年推出新產品茶酒，吸引不少老顧客光顧。（梁鵬威攝）

本地酒商丹丘蒸餾所銷售與市場總監李穎欣表示，生意及人流超出預期，比上次參展多約一倍。（梁鵬威攝）

本地酒商相隔10年再參展 稱生意額較上次高出約一倍

本地酒商丹丘蒸餾所銷售與市場總監李穎欣表示，早於10年前曾參展，今年再度擺檔，感受到燈光、活動空間及宣傳都改善不少，加上她們今年推出新產品茶酒，吸引不少老顧客進場，生意及人流超出預期，較上次參展多出約一倍，若不計瓶裝酒，日均賣出500杯雞尾酒。她說︰「平日7點先開始多人，今日4點就有人湧入。」

李穎欣認為，萬聖節為活動帶來不少人流，當中約八成是本地客，兩成屬外地客，市民也因節日盛裝打扮，帶動場內氣氛，生意比平日高約兩成，期望當局未來可舉辦更多類似的活動。