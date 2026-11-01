北都馬拉松｜天平路賽段被截停　等紅綠燈40秒　跑手批：笑料一則

鄉議局主辦的首屆北部都會區馬拉松今早（11月1日）舉行，約1.5萬人參與，其中全馬賽事今早6時30分開跑，以石門新界鄉議局為起點，終點為粉嶺繞道。有網民於社交平台上傳片段，片中可見賽事進行到天平路近天平邨前的紅綠燈路口前，有20多名參加者被警員示意要停下，讓馬路上的車先通行，眾多跑手等待近40秒後才可繼續賽事。另有跑手於社交平台發文批評相關安排，並形容為「笑料一則」。《香港01》正就跑手遇到的情況向主辦方查詢。



賽事進行到天平路近天平邨前的紅綠燈路口前，有20多名跑手要讓馬路上的車先行，等待近40秒後才可繼續賽事。（ronni_lsf@threads）

首屆鄉議局100周年北部都會區馬拉松今早舉行，至中午有網民於社交平台上傳片段，見到賽事進行到天平路近天平邨前的紅綠燈路口前，有20多名參加者被警員示意要停下，讓馬路上的車先通行，眾多跑手等待近40秒後才可繼續賽事。

另有參加者也在社交平台發文指，比賽到上水天平邨紅綠燈前被截停，要先讓馬路上的車通過後才能繼續前行，批評該賽事安排為「笑料一則」。

賽事進行到天平路近天平邨前的紅綠燈路口前，有20多名跑手要讓馬路上的車先行，等待近40秒後才可繼續賽事。（ronni_lsf@threads）

賽事進行到天平路近天平邨前的紅綠燈路口前，有20多名跑手要讓馬路上的車先行，等待近40秒後才可繼續賽事。（ronni_lsf@threads）

有跑手於社交平台發文批評相關安排，並形容為「笑料一則」。（社交平台截圖）

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首屆「北都馬拉松」由鄉議局主辦，並於今日（1日）舉行，約1.5萬人參與。全馬賽事早上6時30分在沙田石門開跑，終點為粉嶺繞道。今屆賽事包括全馬、半馬、10公里及1.5公里賽四項目，名額分別有8,000個、4,000個、2,000個及1,000個，當中全馬及半馬賽事有分為「挑戰組」和「體驗組」。