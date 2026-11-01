北都馬拉松｜兩屆渣馬跑手嘆辛苦不再參加　部分路段樹根拱起易跌

鄉議局主辦的首屆北都馬拉松今日（1日）舉行，約15,000人參與。全馬賽事今早6時30分開跑，以石門新界鄉議局為起點，終點為粉嶺繞道，全程約42公里。有跑手指，北都馬拉松賽道上落斜高低起伏大，較渣打馬拉松賽道辛苦，故此不打算再參加。有參加者指10公里跑手向下跑時，遇到全馬跑手迎面跑來，中間未有設置分界線，擔心容易發生意外。有長跑運動員反映遇到部分路段樹根拱起，擔心易絆倒。



首屆鄉議局100周年北部都會區馬拉松今（11月1日）舉行，約15,000人參與。（湯致遠攝）

兩屆渣馬跑手嘆辛苦不會再參加

參與10公里賽事的廖小姐過往曾參與兩次渣打馬拉松，認為今日較熱，且濕度較高，尚在可以接受範圍。不過，笑言太辛苦，未來不會再報名參與北都馬拉松。她指賽道較多上斜及落斜，較跑渣馬西隨斜路更辛苦，難度方面若10分滿分，她笑言會給予15分。她指，龍山隧道落斜段，10公里跑手向下跑時，遇到全馬跑手迎面跑來，中間未有設置分界線，容易發生意外。

首屆鄉議局100周年北部都會區馬拉松今（11月1日）舉行，約15,000人參與。（湯致遠攝）

曾參與渣馬莊先生：天氣酷熱 體力透支

過往亦曾參與渣打馬拉松的莊先生，亦參與北都馬拉松全馬賽事。他表示，北都馬拉松需跑完整條龍山隧道，形容過程辛苦。難道5星滿分，他會給予3星。他指，路線起伏大、具有挑戰性，是非常適合練習長跑的賽道，今日天氣酷熱，他形容尾段是時間已體力透支。

長跑運動員陳家豪險抽筋 部份行人路樹根拱起易絆倒

長跑運動員陳家豪參與全馬賽事，頭20公里為兩位徒弟「帶跑」，其後才按自己節奏發揮。他的兩名徒弟最終包攬首兩名。他同樣指，粉嶺繞道的高低起伏大，至後段嘗試超越前方選手，但因肌力不足，險些抽筋。

賽事的終點為粉嶺繞道，跑手可欣賞沿途風景。（湯致遠攝）

陳家豪表示，跑道的部份行人路，因樹根拱起而凹凸不平，容易絆倒跑手。至於龍山隧道落斜段未有分隔10公里跑手與全馬跑手，他建議大會未來提前設置告示。

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首屆北都馬拉松分為全馬、半馬、10公里及1.5公里賽四項賽事，名額分別有8,000個、4,000個、2,000個及1,000個。當中全馬及半馬賽事有分為「挑戰組」和「體驗組」。