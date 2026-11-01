北都馬拉松2026｜甯漢豪缺席全馬主禮　半馬鳴槍黃偉綸換成卓永興

首屆「北部都會區馬拉松」今天（1日）舉行，設全馬、半馬、10公里及1600米賽事，約15000人參與。全馬賽事在沙田石門鄉議局大樓起步，以粉嶺繞道為終點。鳴槍儀式主禮嘉賓原定包括發展局局長甯漢豪，以及民政及青年事務局局長麥美娟。最後，甯漢豪缺席鳴槍儀式。



至於半馬鳴槍儀式，原定有財政司副司長黃偉綸出席，最後換成政務司副司長卓永興。黃偉綸及甯漢豪近日有份出席宏福苑火災問責及改革記者會，就火災先後親口再向市民道歉。



2026年11月1日，新界鄉議局主辦的首屆「北都馬拉松」舉行。（湯致遠攝）

全馬原有兩局長主禮 甯漢豪缺席 僅麥美娟現身

北都馬拉松慶祝鄉議局100周年，由新界鄉議局主辦。根據採訪通知，出席上午6時30分全馬主禮儀式的包括新界鄉議局主席劉業強、民政及青年事務局局長麥美娟、發展局局長甯漢豪、北部都會區馬拉松2026活動大使、藝人蔡思貝。不過，今早觀察甯漢豪未有在鳴槍儀式出現。

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2026年11月1日，新界鄉議局主辦的首屆「北都馬拉松」舉行。（湯致遠攝）

全馬由石門鄉議局大樓起步，經科學園海濱長廊、吐露港公路、大埔林村河、康樂園、龍山隧道、天平邨，終點是粉嶺繞道。

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2026年11月1日，新界鄉議局主辦的首屆「北都馬拉松」舉行。圖為新界鄉議局主席劉業強（左），以及新鴻基地產代理資深董事郭炳江（右）。（湯致遠攝）

半馬鳴槍副財政司長黃偉綸缺席 換成副政務司長卓永興

至於上午8時的半馬鳴槍儀式，根據採訪通知，出席的包括劉業強、財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘、立法會議員霍啟剛、蔡思貝。

2026年11月1日，新界鄉議局主辦的首屆「北都馬拉松」舉行。根據採訪通知，出席的包括財政司副司長黃偉綸，最終黃偉綸未有現身，換成政務司副司長卓永興。（卓永興FB）

最終，財政司副司長黃偉綸未有現身，換成政務司副司長卓永興。

2026年11月1日，新界鄉議局主辦的首屆「北都馬拉松」舉行。根據採訪通知，出席的包括財政司副司長黃偉綸，最終黃偉綸未有現身，換成政務司副司長卓永興。（卓永興FB）

2026年11月1日，新界鄉議局主辦的首屆「北都馬拉松」舉行。根據採訪通知，出席的包括財政司副司長黃偉綸，最終黃偉綸未有現身，換成政務司副司長卓永興。（卓永興FB）

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