航空公司電器商洩資料　私隱公署接99宗投訴及查詢　最高損150萬

3間航空公司及2間電器零售商外洩客戶資料，涉款由1萬元至超過150萬元不等。私隱專員公署今日（2日）表示接獲99宗投訴及查詢，提醒機構有責任確保持有的個人資料受保障，定期檢查及加強系統的安全，並且需要採取嚴謹的第三方供應商風險管理措施，確保托予第三方的個人資料獲得充分保障。



私隱專員公署最近接獲多間機構的資料外洩事故通報，當中涉及航空公司。（資料圖片／廖雁雄攝）

私隱專員公署接獲99宗投訴及查詢 涉損失最高逾150萬元

香港航空、國泰航空、馬來西亞國際航空，以及電器零售商友和香港及百老滙懷疑外洩客戶資料，私隱專員公署根據既定機制調查事故。公署表示，截至上月30日共接獲51宗投訴和48宗查詢，涉及的損失金額由約1萬元至超過150萬元不等。

私隱專員公署（夏家朗攝）

籲市民提防「精準詐騙」 騙徒或誘使提供更多資料

私隱專員公署呼籲市民提防「精準詐騙」，騙徒可能利用外洩的個人資料製作逼真的釣魚訊息或電郵，或冒充相關機構職員或客服，「精準詐騙」受外洩事故影響的客戶，利用外洩的購物資料或航班資料，訛稱可以安排退貨或退款，誘使市民提供銀行戶口號碼、信用卡號碼及密碼或轉帳。

私隱專員公署（夏家朗攝）

為保障個人資料私隱及財產安全，私隱專員公署提醒市民，若接獲自稱機構職員或客服的來電、短訊或電郵，就訂單、機票或服務跟進時，應提高警惕並嘗試核實對方身分，若遇到可疑轉帳要求應立即拒絕，且保留通訊紀錄作舉報之用。如懷疑個人資料可能外洩，應考慮更改相關網上帳戶的密碼，並開啟多重認證功能。

私隱專員公署（夏家朗攝）

機構有責任保障個人資料不外洩 委聘第三方服務供應商要安全嚴謹

公署指，根據《個人資料（私隱）條例》下保障資料第4原則，機構有法定責任採取所有切實可行的步驟，以確保由機構持有的個人資料受保障。同時提醒機構應防患未然，定期審視及加強資訊系統的安全，以防範資訊系統受到惡意攻擊，尤其在委聘第三方服務供應商處理、儲存或管理個人資料時，機構必須採取嚴謹的第三方服務供應商風險管理措施，確保委托予第三方的個人資料獲得充分保障。

私隱專員公署《個人資料（私隱）條例》網頁。（網上截圖）

市民若懷疑個人資料被不當使用，可向私隱專員公署查詢。公署呼籲市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。

「個人資料防騙熱線」：3423 6611

電郵：communications@pcpd.org.hk

投訴電話：2827 2827

投訴電郵：complaints@pcpd.org.hk