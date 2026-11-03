港鐵商場設「青年館」供青年創業　少女裸辭月入$2000賣本土手作

港鐵商場設專屬舖位供青年創業，位於THE SOUTHSIDE的「LOUDER青年館」今（3日）開幕，館內有16個青年創業者的品牌，並介紹他們的創辦歷程及理念。其中，有本地手作人裸辭創業，全職賣自家本土手作，包括Tote Bag、文件夾、飾物等，融入香港舊街景、信箱、招牌等元素，憶述起初月入只有2000元，開業12年終站穩市場。



LOUDER青年館今（3日）於商場THE SOUTHSIDE開幕，館內為16個青年創業者的品牌，各設有專屬展示位講述其品牌故事、創辦歷程及核心理念等。（方承恩攝）

少女裸辭捱過月入$2000賣本土手作

加入「LOUDER青年館」的包括本地手作品牌Handmadeship，其創辦人Katrina從小就熱愛手作，亦有於社交平台銷售自己的作品，大學畢業後曾從事兩年朝九晚五的寫字樓工作，但這種單一規律的工作並不能滿足Katrina的創作欲，毅然裸辭踏上創業之路，售賣關於香港文化的手作產品。

Katrina創業起初一個月收入僅得約二千元，唯有努力不斷參與不同市集提升產品知名度，才增加收入，雖然開業至今12年，Katrina形容只是剛剛站穩市場。

Katrina的手作產品亦有多種舊香港元素，期望能以另一方式保育香港文化。（方承恩攝）

鍾情本地文化的Katrina對香港舊街景特別有興趣，例如大廈舊信箱、招牌、火柴盒仔式的建築等，其手作產品亦有多種舊香港元素，期望能以另一方式保育香港文化。近年Katrina的品牌Handmadeship開始與LOUDER合作，又被港鐵邀請將原創設計融入商場佈置等，Katrina期望可透過合作讓更多顧客認識本地品牌，宣傳香港的地道文化。

Katrina的手作產品亦有多種舊香港元素，期望能以另一方式保育香港文化。（方承恩攝）

Katrina的手作產品亦有多種舊香港元素，期望能以另一方式保育香港文化。（方承恩攝）

永樂粉麵廠的第二代傳人陳漢傑為傳統蝦子麵添加了不少創新元素，務求令產品打入年輕人的市場。（方承恩攝）

永樂粉麵廠第二代傳人 研發芫荽麵、寵物麵

參與「青年館」的亦包括永樂粉麵廠的第二代傳人陳漢傑，他原本從事航空工程業，早年因父親身體不佳，不忍心看到父親經營數十年的老字號無法傳承，毅然決定放棄本職接手父業。父親經營粉麵廠時只是以做批發為主，承繼父業的陳漢傑不希望故步自封，反而為傳統蝦子麵添加了不少創新元素，包括研發了特別口味芫荽麵、為寵物而設的寵物麵等，務求令產品打入年輕人的市場。

永樂粉麵廠的第二代傳人陳漢傑為傳統蝦子麵添加了不少創新元素，務求令產品打入年輕人的市場。（方承恩攝）

陳漢傑指粉麵廠以往的生意均以做街市生意及批發為主，透過與LOUDER合作後產品可在商場作銷售和展示，提高生意額以及擴闊消費客群。陳漢傑又指，由於商場客群較大眾化，會利用此獨有優勢測試新產品的市場反應，收集意見並改良產品。

永樂粉麵廠的第二代傳人陳漢傑為傳統蝦子麵添加了不少創新元素，務求令產品打入年輕人的市場。（方承恩攝）

LOUDER聯合創辦人兼總經理梁瑋晴表示，從事商場租務工作時認識了不少本地品牌創作者，得知不少人對如何宣傳自己的品牌感到苦惱，若自行開鋪需面對香港昂貴的租金、薪酬問題，或因而減少了自身創作的時間，參加本地市集又只能達到短期宣傳作用，無法持續對提高生意額。梁瑋晴與幾位同事於是突發奇想，不如運用商場資源建立為本地創作家而設的寄賣平台，於是於2022年起成立LOUDER並創立網店及實體店，匯聚本地的設計產品。

LOUDER聯合創辦人兼總經理梁瑋晴梁瑋晴指，現正與約350個本地品牌合作，期望可向更多人推廣本地創作和香港文化。（方承恩攝）

梁瑋晴指，LOUDER現時正在與約350個本地品牌合作，而其中16個品牌將進駐今日開張的LOUDER青年館，又指未來將會繼續寬展業務，與更多本地品牌合作，期望可向更多人推廣本地創作和香港文化。

LOUDER聯合創辦人兼總經理梁瑋晴梁瑋晴指，現正與約350個本地品牌合作，期望可向更多人推廣本地創作和香港文化。（方承恩攝）

民政及青年事務局麥美娟致辭時表示，要成功推動青年創新創業，除了政府在政策上的扶持外，更有賴社會各界的支持。她又指，特區政府十分重視青年發展，民政及青年事務局會持續推出不同計劃，為青年創業者提供資本資助和創業支援服務，協助本港青年抓住大灣區高速發展所帶來的機遇。

港鐵常務總監物業及國際業務鄧智輝表示港鐵一直重視青年發展，會持續透過不同平台及多元化計劃支持青年，又期望透過港鐵商場地點及人流優勢，協助青年創業家實現夢想，將創意帶進社區。