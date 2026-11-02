iPhone Duo預購｜警接138宗信用卡被盜　周一鳴：冀蘋果加強驗證

【蘋果／Apple／iPhone Duo】蘋果Apple上月16日晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，引來各方熱烈搶購，同時多名網民在社交平台發文稱遭盜用信用卡買機。警務處處長周一鳴今日（2日）表示，就iPhone Duo預購，警方至今共接獲138宗懷疑信用卡被盜的報案，料與蘋果在網上交易過程停用網上商貿保安措施，豁免交易驗證有關。他說，曾多次與蘋果公司溝通，期望對方將來推出新產品，落實有效保安措施，加強驗證。



警務處處長周一鳴今日（2日）表示，就iPhone Duo預購，警方至今共接獲138宗懷疑信用卡被盜的報案，料與蘋果在網上交易過程停用網上商貿保安措施，豁免交易驗證有關。（資料圖片/夏家朗攝）

蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間10月16日晚上8時開訂，10月23日正式發貨。（網上圖片）

警務處處長周一鳴今日（2日）出席南區區議會會議時提到，就蘋果早前預售新摺疊式屏幕手機iPhone Duo，警方共接獲138宗懷疑信用卡被盜用的報案，相信與該公司在網上交易過程中停用網上商貿保安措施，豁免交易驗證有關。

至於蘋果9月預售的另一款iPhone 18 Pro系列，警方則接獲1,589宗信用卡被盜用個案。他說，經過與蘋果公司、信用卡公司或銀行聯絡，已取消全部有問題的轉帳購買紀錄，所有受害人無損失。

他表示，已多次與蘋果溝通，期望對方將來推出新產品，落實有效保安措施，加強驗證。