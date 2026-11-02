流感｜7歲未打疫苗女童染甲流併發肺炎　PICU留醫　潛伏期無外遊

本港新增一宗兒童流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的7歲女童，其呼吸道樣本對甲型流感病毒呈陽性反應，確診甲流併發嚴重肺炎，目前情况嚴重。調查顯示，女童潛伏期内沒有外遊，尚未接種季節性流感疫苗。衞生防護中心呼籲，不要輕視流感，盡快接種季節性流感疫苗，保障自己和他人健康。



衞生防護中心呼籲，不要輕視流感，盡快接種季節性流感疫苗，保障自己和他人健康。（資料圖片）

衞生防護中心今日錄得一宗兒童感染流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的7歲女童。女童上月27日出現發燒、咳嗽和疲倦，其後曾到私家診所求診。因病情持續，她於上月29日被帶到廣華醫院急症室求醫，同日入院。由於她情況轉差，出現呼吸困難，被轉送到兒童深切治療部留醫。

女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前情況嚴重。

初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，尚未接種季節性流感疫苗。她的家居接觸者近日曾出現發燒和輕微上呼吸道症狀，無需住院，現已康復。中心會繼續調查個案。

衞生防護中心呼籲市民不要輕視流感，盡快接種季節性流感疫苗，以預防季節性流感重症及其併發症，保障自己和其他人的健康。此外，市民亦應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。