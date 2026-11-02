旅發局11月推「美食月」400間餐廳酒吧優惠　米芝蓮食府低至7折

今屆美酒佳餚巡禮吸引不少人流，旅遊發展局今日（2日）宣佈緊接推出「香港美食月」，整個11月將聯合全港逾400間餐廳、酒吧及餐飲商舖，呈獻期間限定美饌、餐飲優惠及特色體驗。美食月將設由星級餐饗、地區美食、特色酒飲，晚上9時後的地道宵夜的五大主題餐飲體驗，吸引市民和旅客深入各區尋味。



當中，逾200間餐廳將推出期間限定午市及晚市菜單，指定菜單更有最低七折優惠。參與陣容包括米芝蓮三星食府富臨飯店、二星食府營致會館及Bo Innovation，以及一星食府Hansik Goo、文華廳、香宮、Épure以及Racines等。



10月31日，美酒佳餚巡禮氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（資料圖片／梁鵬威攝）

10月31日，美酒佳餚巡禮氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（資料圖片／梁鵬威攝）

10月31日，美酒佳餚巡禮氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（資料圖片／梁鵬威攝）

主題一︰名廚與侍酒師打造限定餐酒配搭菜單

主題一「香港美酒配搭得獎食府盛典：當頂級侍酒師遇上傳奇名廚」集合全港約15間頂尖餐廳，包括米芝蓮三星食府唐閣、米芝蓮二星Arbor，以及米芝蓮一星Tosca di Angelo和Andō等，由名廚與侍酒師按照食材、烹調方法、菜式風味及酒款特色，特別設計15個美食月限定的餐酒配搭菜單。

以Tosca di Angelo為例，餐廳將以地中海吞拿魚、北海道扇貝、地中海真鯛及櫻桃鴨等食材，配搭來自阿布魯佐、馬爾凱及西西里的精選佳釀，讓食客一席細味意大利不同產區的風土與滋味。

「香港美酒配搭得獎食府盛典：當頂級侍酒師遇上傳奇名廚」集合全港約15間頂尖餐廳，由名廚與侍酒師特別設計15個美食月限定的餐酒配搭菜單。（旅發局提供）

主題二︰低至七折享用米芝蓮體驗

由米芝蓮三星食府至維港景觀餐廳，逾200間餐廳將推出期間限定午市及晚市菜單，指定菜單更有最低七折優惠。參與陣容包括米芝蓮三星食府富臨飯店、二星食府營致會館及Bo Innovation，以及一星食府Hansik Goo、文華廳、香宮、Épure以及Racines等。餐飲選擇涵蓋傳統粵菜、創新中菜、環球料理、地區特色美食及維港景觀餐飲體驗。

逾200間餐廳將推出期間限定午市及晚市菜單，指定菜單更有最低七折優惠。（旅發局提供）

主題三︰香港宵夜地圖

「香港宵夜地圖」集合近80個餐飲品牌、逾100間門市，推出晚上9時後限定優惠，涵蓋中上環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗及九龍城等地區。餐飲選擇由大排檔、火鍋店、居酒屋、漢堡店及糖水店，到酒店餐廳、維港景觀酒吧及精緻餐飲。部分位於旅遊熱點的參與餐廳更會延長營業時間至午夜及凌晨時份，讓市民和旅客輕鬆體驗愈夜愈精彩的香港宵夜文化。

「香港宵夜地圖」集合近80個餐飲品牌、逾100間門市，推出晚上9時後限定優惠。（旅發局提供）

主題四︰香港雞尾酒節

「香港雞尾酒節」精選全城30間特色酒吧，推介六條主題酒吧路線，涵蓋隱世Speakeasy、在地港式風味、中環經典酒吧、潮流調酒新星、奢華酒店與名店酒吧，以及微醺酒饌配對。活動期間，參加者只需以399元選定一條主題路線及三間參與酒吧，即可逐間酒吧換領一杯特色飲品，展開主題酒吧漫遊之旅。

當中包括位於中環、以茶入酒聞名的Tell Camellia，其特色雞尾酒「Iron Tea」從香港源遠流長的茶文化汲取靈感，將在地風味注入杯中；而由本地得獎調酒師共同創立的Bar Mind，則推出「Sweet Potatoni」，向香港街頭常見的炭燒栗子及烤番薯文化致敬，以煙燻茶香與焦糖甜香交織出濃厚本土風味，展現香港調酒界的創意。

「香港雞尾酒節」精選全城30間特色酒吧，推介六條主題酒吧路線。（旅發局提供）

主題五︰細味蘭桂坊

蘭桂坊逾20間餐廳及酒吧將推出限定夜間體驗「細味蘭桂坊」，除美食月特色餐飲及酒飲優惠外，亦設有調酒工作坊、復古主題夜及DJ表演，為晚餐後聚會及夜間行程提供更多選擇，展現蘭桂坊多元活力的夜間面貌。