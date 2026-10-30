旅發局與葡萄酒及烈酒機構合作　連續5年獨家主辦Vinexpo Asia

旅發局今（30日）與全球領先的葡萄酒及烈酒商貿展覽主辦機構Vinexposium簽署諒解備忘錄，正式建立為期5年的策略夥伴關係，並落實亞太區首屈一指的國際葡萄酒及烈酒商貿展覽Vinexpo Asia，將於2027年至2031年連續5年獨家落戶香港。雙方亦計劃擴大活動規模，結合香港獨有的餐飲等，吸引更多高增值客群。



今年5月在香港舉行的Vinexpo Asia 2026。（圖片來源：Vinexposium）

今年5月在香港舉行的Vinexpo Asia 2026。（圖片來源：Vinexposium）

旅發局今日與全球領先的葡萄酒及烈酒商貿展覽主辦機構Vinexposium簽署諒解備忘錄。（旅發局圖片）

旅發局今日與全球領先的葡萄酒及烈酒商貿展覽主辦機構Vinexposium簽署諒解備忘錄。（旅發局圖片）

旅發局表示，在新合作框架的重要發展方向下，旅發局與Vinexposium將進一步提升 Vinexpo Asia在香港的規模及國際影響力，共同推動活動發展成年度盛事，聯繫國際業界以及香港蓬勃的餐飲業。雙方初步構思一系列覆蓋全港的特色推廣活動，展示歐洲、美洲及亞太地區享負盛名的葡萄酒與烈酒文化，並在主要地區結合葡萄酒品鑑、餐酒搭配體驗、交流活動等。

Vinexpo Asia過往每隔一年在香港舉行，匯聚全球生產商、買家及業界領袖，促進國際商貿交流及投資合作。根據最新合作協議，這個國際盛會將由明年起、連續5年選址香港作為唯一舉辦城市，首場年度展會定於明年6月8至10日在香港會議展覽中心舉辦。

旅發局主席林建岳。（旅發局圖片）

旅發局主席林建岳表示，香港將連續5年成為Vinexpo Asia唯一主辦城市，不僅充分反映國際主辦機構及全球業界對香港的信心，更進一步鞏固香港作為亞洲領先葡萄酒及烈酒商貿樞紐，以及國際會展之都的地位，相信香港美酒佳餚巡禮與Vinexpo Asia 這兩項品牌盛事將相輔相成，發揮強大的協同效應，促進商貿交流及供應鏈合作。