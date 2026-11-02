瑪麗醫院壞𨋢｜17部完成執修　7部開放　承建商聘揸𨋢員加強溝通

瑪麗醫院「臨床大樓1」有多部升降機須停用維修，行政長官李家超上月要求發展局提交報告，發展局今日最新回覆稱，已於日前向行政長官提交調查報告，行政長官要求就執修工作和後續行動方面，提供進一步資料，正按行政長官要求提交進一步資料，並會盡快向立法會發展事務委員會匯報調查結果，公開作出交代。



發展局又說，至今有17部升降機已完成執修工作，按目前進度預計第四季內完成餘下升降機的執修。17部完成執修的升降機當中，有7部經驗收後已經按醫院需要開放給員工和公眾使用。就近日大樓升降機有「揸𨋢員」，局方稱相關承建商自資為剛投入服務的升降機提供控制員，以加強與乘客的溝通。



今日記者再到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

發展局回覆稱，今年9月起就瑪麗醫院「臨床大樓1」的升降機工程進行獨立調查，查找該工程的施工、驗收及監管工作有否不足之處，並且探討同類工程項目的監督制度是否有優化空間。

局方稱，已於日前向行政長官提交調查報告，行政長官要求就執修工作和後續行動方面，提供進一步資料，局方正按行政長官要求提交進一步資料，並會盡快向立法會發展事務委員會匯報調查結果，公開作出交代。

發展局又稱，過去數月一直聚焦督促建築署及機電工程署盡快完成瑪麗醫院新臨床大樓的執修工作，至今有17部升降機已完成執修工作，按目前進度預計第四季內完成餘下升降機的執修。在17部完成執修的升降機當中，有7部經驗收後已經按醫院需要開放給員工和公眾使用。

就近日大樓升降機有「揸𨋢員」，局方稱相關承建商自資為剛投入服務的升降機提供控制員，以加強與乘客的溝通。