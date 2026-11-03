浪浪需要一個家　阿棍屋逾300動物待領養　漁護署籲：領養代購買

漁農自然護理署接收動物之後，其動物管理中心會提供照顧及治療，以及社會化訓練，例如讓動物熟習與人互動、上繩等，希望動物被領養、搬到新家時，能夠盡快融入生活。如經評估，動物適合領養，漁護署會轉介至領養機構，阿棍屋是漁護署夥伴動物福利機構之一，目前3間領養中心，共有逾300隻動物尚待領養。



漁護署今日（3日）與阿棍屋高埔狗狗領養中心合作，講解轉介狗隻的流程及領養狗隻的工作，他們均希望透過宣傳，讓更多市民領養流浪動物，呼籲市民「領養代替購買」。



動物進入中心後有一系列的程序，包括需要接受基本身體檢查。（夏家朗攝）

動物管理中心會提供照顧與治療 為狗隻提供社會化訓練

漁農自然護理署所接收的動物來自5大類，分別是流浪動物、主人放棄飼養、咬人動物、扣留的個案動物以及接受檢疫的貓狗。當動物進入漁護署的動物管理中心後，會有一系列的程序，包括需要接受基本身體檢查，中心備有紫外燈、貓房等，為不同物種提供適切的生活需要。

漁護署高級獸醫（動物管理）鄔啟亨指，若動物為流浪或走失，亦會核對報失記錄，嘗試追查動物主人；並會提供杜蟲藥、體外寄生蟲預防藥等，為動物提供合適的預防性獸醫治療。

他也提到，中心會為狗隻提供社會化訓練，例如熟習狗與狗之間的互動、人狗之間的互動、上繩訓練等，希望動物被領養、搬到新家時，能夠盡快融入生活。

漁護署高級獸醫（動物管理）鄔啟亨指，中心每天清潔設施及提供餵食，若動物為流浪或走失，亦會核對報失記錄，嘗試找查動物主人。（夏家朗攝)

阿棍屋：狗狗每天9至6涼冷氣 輪流散步、洗澡

漁護署會照顧動物，直至轉介至領養機構，由機構為動物提供暫居地方，為動物提供日常餵食與照料，並處理領養事宜。阿棍屋是漁護署夥伴動物福利機構之一，目前有3間領養中心，分別位於元朗錦河路、高埔新村以及深水埗，現時有逾300隻動物尚待領養，除貓、狗以外，還有羊、龜、兔、鱷魚等。

其中阿棍屋設於高埔新村的狗狗領養中心，設有5個狗舍，供58隻大型及中型狗狗暫住。阿棍屋活動策劃陳詠信指，狗舍從早上9時到6時會有冷氣供應，晚間會有保安駐守；負責狗舍的員工則有2到3位，除日常清潔狗房，也會輪流帶狗狗散步，每天亦會替5至6隻狗洗澡，每隻狗平均2個月洗一次，因為這裏的狗隻體積較大，洗澡加上吹毛需要耗費約2小時才能完成。

養大狗不一定住村屋 住村屋又不一定通過審批

高埔新村的狗狗領養中心也開放予市民參觀，市民不需事前預約，每天下午2時到5時能夠隨時到場了解。陳詠信說，不少人誤以為養大狗必須住村屋，有大花園才能飼養。他解釋其實領養中心不少大狗都已經上了年紀，很多時狗狗的性格比較穩定，即使住私人住宅仍能夠保持溫馴。

不過，領養有一系列的既定程序，需要事前了解領養者的職業、家庭環境等背景，例如大廈公契是否允許養狗、是否有老人或小孩同住、是否有安裝圍欄保障狗隻安全。陳詠信指，曾經試過一位住村屋天台層的領養者，表示不會在天台加上圍欄，「我哋擔心狗狗會跳落街，所以最後冇批到。」