運輸署：營運商更新系統致後台故障　全港1.1萬個咪錶未能連接

政府咪錶泊車系統今早（3日）發生故障，約4小時後於中午恢復正常。運輸署表示，今日（3日）上午約8時20分接獲營運商報告咪錶泊車系統出現故障，初步調查發現，營運商今日凌晨更新系統軟件後，導致後台軟件故障，因而未能與咪錶正常連接，涉及全港約11,000個咪錶。



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運輸署指，今日（3日）上午約8時20分接獲營運商報告咪錶泊車系統出現故障，支付功能暫停或咪錶顯示未能正常運作。經全力搶修後，系統已於下午十二時十五分恢復正常運作。

署方說，初步調查發現，營運商今日凌晨更新系統軟件後，導致後台軟件故障，因而未能與咪錶正常連接，涉及全港約11,000個咪錶。署方已責成營運商徹底調查事故原因及提交詳盡報告，防止同類事件再發生；至今沒有證據顯示系統被攻擊。署方亦已通報數字政策辦公室。

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駕駛人士如有查詢，可致電服務熱線2332 3700。署方已要求營運商加派人手，從速處理相關查詢。署方及營運商至今接獲約1,100宗相關查詢，將作適當跟進。

運輸署強調，全港咪錶涉及大量駕駛人士，會嚴肅、謹慎、穩妥調查事件，做好後續工作及後備方案，確保系統穩定暢順運作。