學生輔助會宿舍管理風波　控三職員違協議申禁令　要求交記者資料

學生輔助會早前捲管理風波，被宿生、職員指控人手流失嚴重、削轄下宿舍、兒童之家撥款等問題。報道刊出後半個月，機構入稟高等法院，指控三名荷蘭宿舍職員違反保密協議，追討損失之餘，亦申請臨時禁制令，禁止三人使用或向任何人披露保密資料，更要求頒令要涉事職員交出曾什麼人披露資訊，包括記者、傳媒機構的全名及聯絡資料等。



香港學生輔助會上周五（30日）入稟高等法院，指控三名荷蘭宿舍職員違反保密協議，向第三方披露保密資料，要求法庭申請臨時禁制令。（資料圖片／湯致遠攝）

香港學生輔助會上周五（30日）入稟高等法院，指控三名荷蘭宿舍職員違反保密協議、員工手冊等，未經授權向傳媒、或在社交平台公開儲存在學生輔助會伺服器上的機密文件或紀錄，包括個人資料、醫療紀錄、內部行政及財政紀錄、員工紀錄、荷蘭宿舍宿生資料等，向三人追討損失。

機構向法庭申請禁制令，禁止三人使用、複製、傳播或向任何人，包括傳媒披露保密資料；或管有、銷毀、改動包括保密資料、或由保密資料生成的任何文件。入稟狀要求法庭頒令，要三人向上繳全部仍持有、載有涉及保密資料的文件、紀錄或 USB 等外置硬碟，宣誓確認永久刪除涉及保密資料的任何電子版本，包括電郵或已下載的文件、檔案。

學生輔助會行政總裁鄭婷欣（右二）。

學生輔助會亦要求法庭頒令，要求三人宣誓及披露所有曾從學生輔助會的伺服器上存取、下載、複製、轉發或移除的有關文件資料；曾轉移或儲存有關文件的地址、裝置、電郵帳戶等資料；以及所有他們曾提供有關資料的第三方，包括記者、傳媒機構、社交平台營運者的全名、身份及聯絡資料，以及有關披露的日期、方法、溝通內容等詳情。

高等法院將於11月6日開庭處理事件。

學生輔助會早前被宿生、職員指控，轄下宿舍、兒童之家涉多項管理問題，當中荷蘭宿舍及石壁宿舍人手嚴重流失、兒童之家有職員稱每月「買餸錢」被削，有人認為機構「肥上瘦下」，影響宿生生活。《香港01》、《集誌社》及《東周刊》均有作相關報道，學生輔助會行政總裁當時伙同公關約見記者逐點「解畫」。社署早前回覆指，近日接獲學生輔助會的類似投訴，已轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會嚴肅跟進。