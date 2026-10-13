兒童宿舍管理風波｜聯署指控人手頻轉兼削資源　學生輔助會稱抹黑

獲津助社福機構學生輔助會在香港營運數個大型兒童住宿服務設施，每年獲政府超過8000萬元資助，但近日自稱宿生、職員的人士在社交媒體上發起聯署，控訴機構的管理問題。包括宿舍人手流失嚴重、削減當值人手，曾有企跳宿生返回安全位置後，管理層指示毋須召救護車等。學生輔助會回應指高度重視事件，已就指控調查，稱「傳言與指控絕非事實」，有人散播虛假言論及抹黑機構誠信。

兩邊說法有很大出入，《香港01》記者分別訪問宿生、前線職員，以及學生輔助會行政總裁鄭婷欣，釐清爭議。鄭指人手流失率高因近年正變更管理改革機構，及新職員對宿生情緒爆發的程度「水土不服」。社會福利署確認收到投訴，已轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會嚴肅跟進。



學生輔助會總部及男童院荷蘭宿舍，現時暫置於黃大仙一幢空置的老人院。（湯致遠攝）

學生輔助會在香港營運數個大型兒童住宿服務設施，包括了兒童之家、兒童院和男童院，每年獲政府超過8000萬元的資助，單計整筆撥款就超過7000萬元。

有荷蘭宿舍宿生指，當有職員離職，宿舍內會貼出通告。（受訪者提供）

指控一：人手流失嚴重

觸發宿生和職員聯署的導火線，是學生輔助會兩個宿舍有嚴重人手流失問題。有人在網上發布統計，稱荷蘭宿舍過去近一年流失近30名人手；石壁宿舍在過去20個月，有近50人辭職。

現時暫置於黃大仙的荷蘭宿舍是男童院，為11至21歲缺乏家庭照顧的男學生提供宿位，有四個學生宿舍和一個職青宿舍，共提供97個宿位。

機構2013年曾打算重建荷蘭宿舍，參與過勞工及福利局的「私人土地作福利用途特別計劃」，及後觀塘地皮被政府徵用建公務員學院，機構交還地皮以換取一幅鯉魚門官地建新大樓，重置總部、荷蘭宿舍及拓展兒童之家等服務。據2020年立法會文件，機構有就新大樓工程向獎券基金申請撥款。至2026年，觀塘區議會會議提及新大樓預計樓高19層。

宿生Sky（化名）指，荷蘭宿舍的人手轉換頻繁，和他之前住過的其他宿舍差別很大。（易仰民攝）

宿生Sky（化名）指，荷蘭宿舍的人手常變，和他之前住過的其他宿舍差別很大。他認為，新職員未必清楚宿生的特性和情緒，質疑人手時常轉換，新舊職員有無時間做好交接，及是否可以處理到有情緒問題的宿生。職員人手不固定，他認為會令宿生缺乏安全感：「宿舍是有家的感覺，但你會發現這個家在轉變。」

另一名不願上鏡的宿生Steven（化名）亦指，宿生和職員建立信任不易，當有新的職員入職，對雙方來說都要花時間適應陌生人，常轉換人手的確會為宿生生活帶來影響。

至於大量人手流失的原因，荷蘭宿舍前員工阿新（化名）認為，學生輔助會政策轉變得太快，會突然增加員工工作量，提高職員每年舉辦家舍活動的數量，加上不同的人事問題，她認為部份職員難接受機構的督導或管理方式，最後決定離開。另有不願具名的職員稱，機構會要求犯錯的職員寫悔過書和道歉信。

位於屯門的石壁宿舍，與同為學生輔助會營辦的群育學校東灣莫羅瑞華學校位處同一地皮，收容有中度至嚴重行為問題的兒童。（資料圖片／黃學潤攝）

屯門男童院石壁宿舍，有指亦有類似情況。宿舍收容7至21歲有中度至嚴重行為問題的兒童，當中不少是有特殊教育需要（SEN）學生，七個家舍共提供約126個宿位。

前職員May（化名）稱，每個家舍的前線導師當值時，對宿生的人手比例是1比18。職員流失率高的情況下，宿舍無時間培訓新員工，她稱有人一入職就要一人當值：「對於新同事來說，一入職就面對這個魔王級的挑戰，對他們來說很難處理。」

May又指，宿舍照顧的不少學生，家庭缺失較多，缺乏愛和安全感，曾有宿生因資深家舍職員離職，常走出家舍範圍：「如果面對對他來說已是最親的人——家舍導師不停轉的話，他們的安全感就缺失愈來愈大，引致行為問題愈來愈多。」

荷蘭宿舍前職員阿新（化名）（左）和宿生Sky（化名）都認為，人手轉換頻繁會影響到服務。（易仰民攝）

學生輔助會：流失率高 但無要求職員寫悔過書

學生輔助會行政總裁鄭婷欣約見《香港01》記者解釋事件，記者按她的要求不拍攝，但可以引述。她表示機構自2020年起改革，整頓管理問題，流失率高並非近兩年才發生。

2022年至2024年間，機構每年流失50多名人手，2025年就升至80多人。鄭婷欣指住宿服務一向難做，認為2025年有較多職員離職，除因機構變更管理，亦因近年SEN宿生個案變多及複雜，新職員對情緒爆發的程度「水土不服」，入職不久就離職。她又稱，2026年流失率已回到過去水平，機構為挽留人手，亦一直以高於業界的薪酬水平聘用職員。

鄭婷欣稱，無要求過職員寫悔過書和道歉信，只有宿舍發生嚴重事件時，要求涉事職員提交事故報告，陳述事件經過。她又否認新職員「零培訓」直接一人當值，指宿舍在日間亦有社工、院長等人當值，可支援同事。

學生輔助會行政總裁鄭婷欣。（學生輔助會圖片）

指控二：削減人手

因應政府財赤，2025年財政預算案提出分階段削減社福機構的整筆撥款，有人指控學生輔助會以此為由削減人手，影響服務。

阿新和其他不願具名的荷蘭宿舍前職員都稱，學生輔助會於2025年削減部份時段的當值人手，如早更過往由四個家舍各一人手，變成兩人看管四家舍。有前職員稱，曾有宿生在學校突然不適，但因家舍人手不足，無法由職員將宿生接回。

阿新亦指，有時職員或需陪同宿生外出看醫生，但其他宿生可能有人放假留在宿舍，亦有人可能提早回來，如只有兩名人手在整個宿舍當值，會令同事難以處理。

學生輔助會在樂富和將軍澳的屋邨設七個兒童之家，每個家舍有一個駐舍的「正家長」，和兩個輪班工作替假的「代家長」，照顧八名宿生。

記者接觸到兒童之家職員，她們都稱學生輔助會以削撥款為由，決定兩個「代家長」職位有人離職後就不再補聘，令「正家長」工作量加重。她們又指，「正家長」早上有3.5小時小休，但2025年學生輔助會宣布，因公錯過小休時間就不補回。職員認為，「正家長」一日工時超過16小時，凌晨亦要隨時候命，不滿機構不補回小休的做法無體恤員工。

學生輔助會為獲政府津助的社福機構，每年獲超過8000萬元政府資助。（湯致遠攝）

學生輔助會：無削工時 聘兼職人手補全職位

行政總裁鄭婷欣指，社署有就不同的住宿服務訂立典型人手編制，稱學生輔助會聘用的人手數目高於政府訂立的標準。記者翻查社署「典型人手編制」文件，表明是用來計算津助額，不應作為津助服務人手的基準。

鄭婷欣稱，兒童之家有「代家長」離職後無補聘全職，而是運用其他資助聘兼職。她指機構沒有因應政府削撥款裁員，但部份全職職位被凍結，將每半年檢視一次人手需要，指如員工認為人手不足，到時可以提出。拒補回小休的問題，她指「正家長」是五天工作，合約無列明每日工作時數，小休不是假期故不會補回。

至於荷蘭宿舍，鄭婷欣稱早上大部份宿生需上學，認為該時段家舍內人手需求較少，所以安排曾超時工作的職員於該些時間補假，指沒有削減員工工時。

記者翻查學生輔助會2024-25年財務報表，員工薪酬支出較上年度減少近280萬元。鄭婷欣稱，原因是該年度行政總裁出缺三個月，亦削減了一個助理行政總裁職位。

荷蘭宿舍前職員阿新（化名）稱，當宿生情緒失控，前線職員和高層就是否應報送院的問題上有分歧。（易仰民攝）

指控三：是否報警送院有分歧

宿生如在宿舍內受傷或情緒失控，現時機構有指引，前線職員不可自行召緊急服務，需層層上報至院長決定。有人指控學生輔助會高層，要求宿生送院數字「清零」，包括石壁宿舍前職員May。

May稱，2026年初石壁宿舍有數宗宿生企跳個案，宿生返回安全位置後，宿舍管理層認為宿生已冷靜，沒有召救護車或將他們送院，她不認同做法：「始終這些都是關乎健康的問題，我覺得需要專業人士判斷。」

荷蘭宿舍前職員阿新指，無聽過荷蘭宿舍有「清零」要求，但前線職員和宿舍管理層在決定有無需要送院時，的確有分歧。她舉例指，有時職員認為用盡了方法，都無法令宿生冷靜下來，就有需要召救護車，由有醫療專業的人士判斷：「始終大家都不是專業人士，但有高層就會認為，宿生可能被同事的行為觸發情緒，小朋友吃藥或休息後或就冷靜下來。」

學生輔助會：無要求不可送院

鄭婷欣否認命令過送院數要「清零」。至於有宿生企跳，她認為實際上會出現不同情況，現場有專業社工判斷是否需要送院。

指控四：肢體衝突處理方法

部份宿生有行為問題和特殊需要，有時會有傷害自己，甚至攻擊他人。記者接觸到兩個宿舍的前職員都指，學生輔助會近年有安排他們上「人本脫身法」培訓班，即學習在不傷害對方的情況下，處理暴力時脫身及控制的技巧，但他們認為仍不足以應對，亦無法用在體型較小的宿生上。

鄭婷欣認為，人本脫身法是教同事專業判斷及疏散技巧，在沒有危險品的情況下，再召同事支援，嘗試用兩個人去控制宿生避免受傷。她稱機構買了大量軟墊，要求職員放在家舍不同地方，讓職員在宿生有攻擊行為時，可以擋住去保護自己和宿生，亦不會令家長認為在控制宿生時有不當接觸。

學生輔助會在報道刊出前發布「嚴正聲明」，稱網上「傳言與指控絕非事實」。

學生輔助會嚴正聲明：一連串失實網絡傳言

鄭婷欣接受《香港01》訪問逐點解話後，學生輔助會在報道刊出前發布「嚴正聲明」，指近日「有媒體」就一連串失實網絡傳言對其服務提出質疑，已作調查，稱「傳言與指控絕非事實」，保留「向散播虛假言論、抹黑本會誠信及傷害同工士氣的人士」追究法律責任的權利。

聲明指，就個別宿生的查詢，機構指經溝通後，當事人已釐清疑慮並表示理解。聲明無就網上指控再作解釋。

除人手、處理宿生情緒問題，有人指控學生輔助會削宿生膳食費、延遲發放代管的零用金，影響宿生生活，詳情請見另稿。

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