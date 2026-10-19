兒童宿舍管理風波｜學生輔助會、寶血會涉多指控　社署接投訴跟進

兩個在香港獲政府資助提供兒童住宿照顧服務，經營兒童院、兒童之家及男童院的社福機構學生輔助會及寶血女修會，被指控管理有問題，影響宿生生活。《香港01》了解過宿生、職員的指控，及機構的說法，兩方的說辭有很大出入。



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獲津助社福機構學生輔助會在香港營運數個大型兒童住宿服務設施，每年獲政府超過8000萬元資助，但近日自稱宿生、職員的人士在社交媒體上發起聯署，控訴機構的管理問題。包括宿舍人手流失嚴重、削減當值人手，曾有企跳宿生返回安全位置後，管理層指示毋須召救護車等。學生輔助會回應指高度重視事件，已就指控調查，稱「傳言與指控絕非事實」，有人散播虛假言論及抹黑機構誠信。

兩邊說法有很大出入，《香港01》記者分別訪問宿生、前線職員，以及學生輔助會行政總裁鄭婷欣，釐清爭議。鄭指人手流失率高因近年正變更管理改革機構，及新職員對宿生情緒爆發的程度「水土不服」。社會福利署確認收到投訴，已轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會嚴肅跟進。

學生輔助會被指管理轄下的兒童之家、男童院不善，當中不少指控都與資金有關。有職員和宿生指控，機構以被政府削撥款為由，削減膳食、活動費預算，又延遲向宿生發放代管的零用金等。

學生輔助會行政總裁約見《香港01》記者回應，稱無削宿生膳食、活動費等資源，又稱職員積壓報銷個案，延遲了會計審核程序。學生輔助會發聲明稱已調查事件，「傳言與指控絕非事實」。社署確認最近有收到類似投訴，已按既定機制轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會作嚴肅跟進。

由寶血女修會營運的兒童院寶血兒童村，疑有管理混亂的情況。有前職員指控，村內人手不足，曾出現職員、家長不當約束及打宿生事件。有人指控管理層處理宿生自殘、受傷時抗拒召緊急服務，曾有女童吞百粒止痛藥自殘延誤送院，最後被送至深切治療部。有宿生亦指，不滿職員處事方式，認為有人偏私、針對個別宿生。宿生曾寫匿名信及向董事會投訴，但認為沒有得到回應，亦有被投訴職員返回家舍「捉鬼」。

兒童村院長張銀珊否認有抗拒，或延誤宿生送院，確認村內疑似虐兒事件，但都有按指引處理、通報及報警。她又稱，收到宿生投訴後有處理，董事會對宿生提出的意見亦有回應。

社署指，有收到類似投訴，已轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會嚴肅跟進。

《香港01》報道，學生輔助會及寶血女修會營運的男童院、兒童之家及兒童院，均被前職員和宿生指控管理有問題，社署確認收到投訴，會嚴肅跟進。前社福界立法會議員狄志遠指，院舍人手流失嚴重致前線照顧人手不足，在社福界不是個別個案，擔心會令服務質素下降。他又批評，政府以財赤為由削減對社福機構的整筆撥款，令情況雪上加霜。

兩個社福機構的管理層和職員、宿生之間，在遇上緊急事件時應否送院、處理投訴手法等問題上都有矛盾。狄志遠認為在危機管理上，管理層應授權前線職員做適當決定，而重建和員工、服務使用者之間的關係，亦是管理層「無從抵賴」的基本責任，但社署除了「捉錯處」監督，或可擔任從中協調的角色，做好服務。

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