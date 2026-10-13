兒童宿舍管理風波｜被指高層加人工卻減膳食費　學生輔助會否認

獲政府超過8000萬元津助的學生輔助會，被指管理轄下的兒童之家、男童院不善，當中不少指控都與資金有關。有職員和宿生指控，機構以被政府削撥款為由，削減膳食、活動費預算，又延遲向宿生發放代管的零用金等。

學生輔助會行政總裁約見《香港01》記者回應，稱無削宿生膳食、活動費等資源，又稱職員積壓報銷個案，延遲了會計審核程序。學生輔助會發聲明稱已調查事件，「傳言與指控絕非事實」。社署確認最近有收到類似投訴，已按既定機制轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會作嚴肅跟進。



學生輔助會是獲政府津助的社福機構，每年獲批超過8000萬元資助。（湯致遠攝）

學生輔助會於2022年至2023年，每個財政年度都錄得逾百萬元虧蝕，至2024年才有盈餘，2024-25年度的淨盈餘是446萬元。據2024-25年的財務報告，機構總資產逾8900萬元，當中包括超過4100萬元定期存款，及2100萬元流動資金。2025-26年度的財政資料暫未公開。

在政府削減撥款下，有人稱宿生的膳食、活動費被削減，生活受影響。

石壁宿舍前職員May（化名）提供了一張2026年初的餸菜照片，指五名宿生及一名職員享蝦仁炒蛋、漢堡扒及炒豆角，認為份量偏少。（受訪者提供）

指控五：削膳食費 食物份量不足

有兒童之家職員稱，原本十人份量的「買餸錢」每月預算為8000元，有家舍被減至約5500元。有職員認為，社署無監管機構得到整筆撥款後如何分配，令宿生的膳食費用被削減。

兒童之家「正家長」伴侶雖不是員工，但有義務入住舍，及與宿生一同吃晚飯，但有人稱學生輔助會的管理層在2025年職員會上表示，機構提供了不包含於政府撥款的「正家長」伴侶津貼，是兒童之家虧蝕的其中一個原因。

位於屯門的石壁宿舍，與同為學生輔助會營辦的群育學校東灣莫羅瑞華學校位處同一地皮，收容有中度至嚴重行為問題的兒童。（資料圖片／黃學潤攝）

至於兩間男童院，荷蘭宿舍有宿生和前職員稱，2026年暑假食物份量曾不足，又稱機構以廚餘太多為由，削減買食材預算。

石壁宿舍前職員May（化名）認為宿生晚餐份量少，問題主要在新的家居主任入職後發生，對方稱機構有指引列明每人進食的份量，May稱家舍職員因此報大用餐宿生人數應對。她提供了一張2026年初的餸菜照片，指五名宿生及一名職員享蝦仁炒蛋、漢堡扒及炒豆角，她認為份量偏少，但指菜式非日日如是，有時會「好餸一啲」。

學生輔助會2024-25年財務報表中，食物支出約為428萬元，較上一個年度減少10萬元。報告截數日為2025年3月，暫未有公開資料顯示近一年的開支。

學生輔助會行政總裁鄭婷欣。（學生輔助會圖片）

學生輔助會：無削膳食費 宿生無「報飯」致準備食物不足

學生輔助會行政總裁鄭婷欣否認削減膳食開支。機構為宿生提供每日約36元的午餐津貼，她指宿生一般在家舍吃早餐及晚飯，長假期間亦有部份人可回家暫住，故每名宿生在家舍一年的膳食預算一直都是約1.1萬元。

鄭婷欣即場以兒童之家8名宿生的膳食費總和計算，指要扣除每年部份宿生約有1.5個月長假期可回家度假的日子，家舍一個月仍有逾8000元膳食費。她稱，管理層一直向前線傳達全年總預算，並無分月訂立預算，又稱曾於職員會上重申不會減膳食開支。

她又指，機構提供的兒童之家「正家長」伴侶津貼來自政府的整筆撥款，無削減此方面的撥款分配。她指翻查兒童之家的會議紀錄，發現幾個不同版本，並有錯誤資訊。

對於食物份量不足的指控，她認為主因是宿生未按規定預先報備會否回家舍吃飯，又指如準備的飯菜不足，宿舍內有廚師可以馬上煮麵。

兒童之家和荷蘭宿舍的職員和宿生，均稱家舍舉辦活動的經費被削減，鄭婷欣指或因部份贊助活動已完結，令宿生和職員感覺有落差，已努力找其他機會。

學生輔助會總部及男童院荷蘭宿舍，現時暫置於黃大仙一幢空置的老人院。（湯致遠攝）

指控六：遲出零用金 現金不足

學生輔助會有代宿生管理由監護人存入的零用金，但有荷蘭宿舍宿生指，家舍錢箱現金長期不足，零用金發放愈來愈遲，有宿生稱曾因此需向同學借錢。

綜合幾名荷蘭宿舍前職員的說法，每個家舍都備有一萬元現金，應付日常開支及定期向宿生發放零用金，認為機構處理報銷時間過長，以致錢箱現金見底，亦有人質疑代管零用金的合理性。宿生Steven（化名）稱，家舍有20名宿生，如有人需要交較大額的書簿雜費，可能已用了錢箱十分之一現金。

兒童之家亦有職員稱報銷時間長，影響家舍運作。宿舍現金不足以應付日常運作，有職員指，需要員工先行墊支。

有宿生透露，網上指控開始發酵後，有管理層與荷蘭宿舍的宿生會面，稱將增加錢箱現金至兩萬元，但有宿生仍感不滿，認為管理層一直知道問題存在，但到有人在網上指控，輿論發酵後才回應。

2026年8月，學生輔助會向宿生監護人發通告，要求9月起存入1,500元緊急備用金。（受訪者提供）

學生輔助會：職員遲報銷影響會計程序

行政總裁鄭婷欣稱，機構會計審核報銷需時30個工作日，稱有前線員工積壓了個案，未有及時報銷，亦有報銷文件和單據有錯漏，以致遲了才有現金回到家舍。

2026年8月，學生輔助會向宿生監護人發通告，要求9月起存入1,500元緊急備用金，以防宿生有突發健康狀況。有職員質疑收取緊急備用金非社署要求，機構無體諒不同監護人的經濟情況。

鄭婷欣指，代管宿生零用金有經監護人同意，培養宿生的理財習慣，收取緊急備用金是為了避免宿生戶口「見底」，在緊急情況下無錢可用，但有關安排不是強制，監護人可申請豁免。

學生輔助會更新了員工薪酬架構表（左），2026年9月起提高行政總裁及助理行政總裁的職級，亦因此提高了起薪點。（受訪者提供）

指控七：高層加人工肥上瘦下

學生輔助會的行政總裁及助理行政總裁，過往據社署訂立的「非政府機構一般職位之薪級」表，職級等同高級社會工作主任和社會工作主任。

記者獲得一份學生輔助會在2026年9月生效的員工薪酬架構表，該兩個管理層職位各升一級，分別等同總社會工作主任和高級社會工作主任，薪級點亦因此上升幾級。據社署2026年4月的薪級表，行政總裁職級提升後，起薪點會由103,810元，升至130,255元；助理行政總裁起薪點就由83,975元，升至103,810元。

有人認為機構被削撥款仍「肥上瘦下」，無將資源留在服務使用者身上。

學生輔助會：調整高層職級重回業界水平

行政總裁鄭婷欣稱，學生輔助會的行政總裁和助理行政總裁，過往較其他機構低一個職級，現時只是調整回業界水平。另外她稱，助理行政總裁有兼任宿舍院長，認為可以跟進得更好外，亦節省了院長的薪金，留以聘用前線人手。

針對網上的指控，學生輔助會發「嚴正聲明」指高度重視事件，指近日有媒體引述一連串失實網絡傳言，提出質疑，已就指控調查，稱「傳言與指控絕非事實」，保留「向散播虛假言論、抹黑本會誠信及傷害同工士氣的人士」追究法律責任的權利。至於個別宿生的查詢，機構指經溝通後，當事人已釐清疑慮並表示理解。

學生輔助會在報道刊出前發布「嚴正聲明」，稱網上「傳言與指控絕非事實」。

社署：收到投訴 會嚴肅跟進

就學生輔助會的運作情況，社署指一直按既定監察機制透過突擊探訪及不同途徑，監管其營運及服務表現，機構轄下津助服務單位在過去五年均有按服務協議的要求提供服務。署方無具體回應宿生和職員的各項指控，但確認最近有收到類似的投訴，並已按既定機制轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會作嚴肅跟進。

社署指，津助營辦福利服務的非政府機構，必須根據相關津貼及服務協議（服務協議）和整筆撥款津助手冊（手冊）的規定提供服務，須符合服務協議規定的必要人員及相關法定人手要求，並達致訂明的服務量及服務成效。機構亦須按手冊的規定建立有效的內部管控機制，妥善管控津助、管理日常運作，以及處理投訴。

社署會繼續密切監察學生輔助會的營運及表現，確保符合相關服務協議的要求及手冊的規定。