宏福苑改革｜林定國：樓宇大維修「肥豬肉太肥」 必須將壞人驅逐
造成168人死亡的大埔宏福苑五級火，揭示大維修一直存在的圍標、貪污等反競爭行為。當局上周公布將圍標刑事化，律政司司長林定國今日（1日）表示，現時樓宇維修市場是「肥豬肉太肥」，必須將壞人驅逐，期望刑事化後能打擊不良承建商壟斷市場的問題。商務及經濟發展局局長丘應樺期望明年4月前通過修例打擊圍標。
林定國：樓宇維修市場「肥豬肉太肥」 必須將壞人驅逐
當局計劃今年內向立法會提交多條條例，包括立法禁止樓宇維修工程圍標，納入《有組織及嚴重罪行條例》，執法部門可行使法定權力傳召問話，要求提交資料或物料、凍結資產，沒收犯罪得益等。有關罪行亦將納入《廉政公署條例》，廉署可就該等罪行涉及貪污元素時，行使法定權力。政府亦修訂《競爭條例》，賦權競爭事務委員會採取刑事民事「雙軌執法模式」，按案情打擊維修工程圍標。
林定國出席商台節目時形容，現時樓宇維修市場是「肥豬肉太肥」，導致不良承建商壟斷市場，必須將壞人驅逐出市場。他期望能透過設立預審名單及修改《建築物管理條例》等措施，令正當和有誠信的專業人士重投市場，並持續協助業主作知情及真誠選擇，亦要確保承建商在維修工程期間符合法例和安全準則。
林定國：宏福苑火災是令人痛心的悲劇 當局會汲取教訓
林定國又表示，在現行民事責任制度下，單靠罰款無法對圍標問題起阻嚇作用，但刑事化後一經定罪，最高可被判處10年監禁和罰款，罰款上限為1000萬元，或違法所得商業得益三倍、或違法期間每年度本地營業額五成。他指當局會將相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》，律政司在判刑階段可提供意見，務求法庭判罰符合大眾期望，並令違法者承擔法律責任。
他形容宏福苑火災是一場令人痛心的悲劇，當局會汲取教訓，深入審視樓宇維修各個環節，改變根深蒂固的問題。
期望明年4月前通過修例打擊圍標
出席同一節目的丘應樺表示，競委會過去一直有聯同警方及廉署持續打擊圍標問題，包括投標、合謀定價和瓜分市場等各方面。丘應樺指，政府計劃將相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》以及《廉政公署條例》，期望明年4月前通過修例，相信將圍標罪行刑事化能有助打擊相關行為。