宏福苑改革｜林定國：樓宇大維修「肥豬肉太肥」　必須將壞人驅逐

造成168人死亡的大埔宏福苑五級火，揭示大維修一直存在的圍標、貪污等反競爭行為。當局上周公布將圍標刑事化，律政司司長林定國今日（1日）表示，現時樓宇維修市場是「肥豬肉太肥」，必須將壞人驅逐，期望刑事化後能打擊不良承建商壟斷市場的問題。商務及經濟發展局局長丘應樺期望明年4月前通過修例打擊圍標。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

林定國：樓宇維修市場「肥豬肉太肥」 必須將壞人驅逐

當局計劃今年內向立法會提交多條條例，包括立法禁止樓宇維修工程圍標，納入《有組織及嚴重罪行條例》，執法部門可行使法定權力傳召問話，要求提交資料或物料、凍結資產，沒收犯罪得益等。有關罪行亦將納入《廉政公署條例》，廉署可就該等罪行涉及貪污元素時，行使法定權力。政府亦修訂《競爭條例》，賦權競爭事務委員會採取刑事民事「雙軌執法模式」，按案情打擊維修工程圍標。

律政司司長林定國期望將圍標罪行刑事化能打擊不良承建商壟斷市場。（資料圖片/鄧倩螢攝）

林定國出席商台節目時形容，現時樓宇維修市場是「肥豬肉太肥」，導致不良承建商壟斷市場，必須將壞人驅逐出市場。他期望能透過設立預審名單及修改《建築物管理條例》等措施，令正當和有誠信的專業人士重投市場，並持續協助業主作知情及真誠選擇，亦要確保承建商在維修工程期間符合法例和安全準則。

林定國：宏福苑火災是令人痛心的悲劇 當局會汲取教訓

林定國又表示，在現行民事責任制度下，單靠罰款無法對圍標問題起阻嚇作用，但刑事化後一經定罪，最高可被判處10年監禁和罰款，罰款上限為1000萬元，或違法所得商業得益三倍、或違法期間每年度本地營業額五成。他指當局會將相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》，律政司在判刑階段可提供意見，務求法庭判罰符合大眾期望，並令違法者承擔法律責任。

2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開。（黃寶瑩攝）

他形容宏福苑火災是一場令人痛心的悲劇，當局會汲取教訓，深入審視樓宇維修各個環節，改變根深蒂固的問題。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，競委會過去一直有聯同警方及廉署持續打擊圍標問題。（立法會直播截圖）

期望明年4月前通過修例打擊圍標

出席同一節目的丘應樺表示，競委會過去一直有聯同警方及廉署持續打擊圍標問題，包括投標、合謀定價和瓜分市場等各方面。丘應樺指，政府計劃將相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》以及《廉政公署條例》，期望明年4月前通過修例，相信將圍標罪行刑事化能有助打擊相關行為。