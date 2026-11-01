宏福苑｜鄧炳強：不清楚消防處被查人數　悼念活動要考慮多項因素

造成168人死亡的宏福苑火災，揭露消防處失職，包括沒有及時發現火警鐘關閉、逃生樓梯有「生口」等問題，獨立委員會直指消防處未能妥善履行監管責任，對大型樓宇維修工程缺乏危機意識。保安局局長鄧炳強今日（1日）在電視節目《講清講楚》承認消防處過去的工作有不足但已盡力改善，目前不清楚消防處具體被調查人數，但強調宏福苑火災發生後每一位消防員都不好受。



提到距離宏福苑大火發生將近一年，鄧炳強指悼念活動要考慮一籃子因素，包括舉辦地方是否安全、家屬意願，以及政府各部門能否作統一安排等，強調會依法辦事。



保安局局長鄧炳強承認消防處過去的工作有不足但已盡力改善。（黃寶瑩攝）

鄧炳強：消防處過去有不足但已盡力改善

被問到消防處在防範宏福苑大火上是否有嚴重缺失，保安局局長鄧炳強今（1日）在電視節目《講清講楚》承認，消防處過去的工作有不足之處，以往消防是集中在自己工作，「高度分工」導致員工「無行多步」處理投訴，但強調處方事後已盡力改善。鄧炳強指將設立全新的大型火警防控總區，將分散在各個總區的相關隊伍集中到新總區統一指揮，集中處理監察和監控大維修樓宇的消防風險。

被問到啟動部門首長責任制第二級調查後，有多少名消防處人員會被調查，鄧炳強指由於調查為公務員敘用委員會負責，故不知道消防處具體被查人數。他強調宏福苑火災導致多人喪命，每一位消防員都不好受，處方會根據獨立委員會報告再作反省，思考有何改進空間。

2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開。（資料圖片/黃寶瑩攝）

宏福苑大火一周年 鄧炳強：警方對悼念會依法辦事

距宏福苑大火發生將近一年，被問到警方有否收到及批准悼念集會等活動申請，鄧炳強稱會依法辦事，指悼念活動要考慮一籃子因素，包括舉辦地方是否安全、家屬意願，以及政府各部門能否作統一安排等。