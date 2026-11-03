法援署署長專訪｜宏福苑大火接525申請　陳澤銘指報告助釐清責任

今年1月起出任法援署署長的陳澤銘，一上任便遇上去年宏福苑大火後而衍生的大量申請，陳接受《香港01》訪問時提到，相信政府公布的調查報告後，對責任誰屬，及事實釐清，都會有所幫助，接手處理相關案件的律師，亦能根據報告給予更專業意見。陳強調，在宏福苑的個案中，署方會人性化處理申請，盡量配合居民的訴求。



法援署署長陳澤銘強調，署方就宏福苑大火的申請，會人性化處理申請，並盡量配合居民的訴求。(湯致遠攝)

法援署在宏福苑大火後，共接獲525宗相關的法援申請，主要以財產損失、人身傷亡及僱員賠償為主。（資料圖片 / 夏家朗攝）

就宏福苑法援署共接獲525宗申請

去年11月26日發生的大埔宏福苑火災，至今事發將近1年，政府上周亦公布大埔宏福苑火災的獨立委員會報告。據法援署資料，截至2026年10月30日，署方共收到525宗涉及宏福苑火災的申請，並批出127宗個案，另有244宗屬申請人撤回，83宗則為申請人要求暫緩處理。

申索以財產損失及人身傷亡居多

陳指該些申索中以財產損失、人身傷亡、僱員賠償為主，所有案件均委派外委律師處理，具體策略由外委律師制定。陳估計，政府上周公布的報告，會對責任誰屬及事實釐清有幫助，相信報告公佈後，外委律師會根據報告作分析及給予專業意見。

強調署方會人性化處理

陳強調，署方會人性化處理申請，盡量配合居民的訴求，對於有些申請人主動要求撤回或暫緩申請，陳稱因這些決定均由申請人作出，他不會猜測原因。

個別案件成本無上限

被問到若有大量居民擬向政府部門追責，並涉龐大法律成本，會否成為署方批法援的考量？陳表示，個別案件的成本沒有上限，可由多於1名大律師處理，被告方亦非批核的考慮，他認為外委律師會作專業判斷，並能把相關的持分者納入為被告處理。