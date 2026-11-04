破邊洲日均960人預約佔配額一半　謝展寰：管理更有序　將研收費

政府於今年9月5日至10月7日的特定日子，在西貢萬宜水庫東壩破邊洲試行預約制度，每日限額2000人。環境及生態局局長謝展寰今日（4日）表示，試行期間，每日進入東壩的平均人數為1760人，經預約進入破邊洲平均人數則為960人，認為與未試行預約的高峰對比，預約制成功做到控制訪客人數及分散人流，令東壩及破邊洲管理更有序。他稱，正檢討試驗結果，研究預約制的成效，會總結實際經驗，以識別可優化地方，和研究可否收取費用，完成檢討後會適時公布。



人流較春節黃金周減一半 謝展寰：人流明顯更暢順

為應對遊客「逼爆」的問題，政府於西貢萬宜水庫東壩的破邊洲，試行免費網上預約制度。立法會今日處理「東壩人流管理及北潭涌綠色旅遊發展」的口頭質詢，謝展寰表示，在預約制試行期間，每日進入東壩的平均人數為1760人；經預約進入破邊洲平均人數為960人；平均每天分別有129架小巴及396架的士進出東壩。他認為，與未試行預約的高峰對比，預約制成功做到控制訪客人數及分散人流，令東壩及破邊洲管理更有序。

謝展寰提到，在2026年春節以及勞動節黃金周期間，破邊洲段平均每日有2000人到訪。在國慶黃金周實施預約制期間，訪客人數平均控制在每日約950人，人流明顯更暢順。他續指，預約制有效控制破邊洲觀景台人數，其間觀景台錄得最高人流，較以往成功減少逾30%。

立法會議員姚柏良。（廖雁雄攝/資料圖片）

姚柏良關注會否在東壩引入旅遊景區管理

提出口頭質詢的選委界議員姚柏良問到，政府在預約制的檢討中，會否考慮在東壩引入旅遊景區管理的概念，提升配套和將破邊洲段預約制結合交通及導賞等增值服務。他又指，東壩一帶問題涉及跨部門，現時每逢大時大節也需要依靠跨部門節慶小組處理，問到政府會否責成跨部門，包括漁護署、運輸署等，研究長遠解決方案。

謝展寰表示，預約制有效提升旅客的體驗及對自然環境的損耗，公眾及大部分訪客都滿意預約制，當局正全面檢討試驗結果，研究預約制作為人流管理措施的成效，並總結實際經驗，以識別可優化地方和研究可否收取費用，完成檢討後會適時公布。

謝展寰：香港郊遊點較小 要兼顧旅客體驗與人流管控

他續稱，高質生態旅遊非人數越多越好，要顧及到生態，強調香港的郊遊點相較細小，與青海等地不同，要兼顧旅客體驗需要做人流管控。他又認為，旅遊界可多舉辦旅行團增加生態元素，相信有導遊帶團秩序管理會更好，而如果業界需要局方樂意配合，例如可撥出破邊洲預約名額予旅行團。

2026年5月6日，立法會辯論「推動『旅遊+飲食』」議員議案，旅遊界立法會議員江旻憓發言。（立法會）

江旻憓倡推「專項專牌」 作為破邊洲合法進入模式

旅遊界議員江旻憓問到，政府會否考慮將「專項專牌」，列為破邊洲合法進入模式之一。謝展寰指，當局希望在該處發展到更多旅行團，做到團進團出，樂意與業界配合。