香港對新加坡｜有球迷買黃牛票被騙　開賽前仍捧牌求票入場撐港隊

【香港對新加坡/啟德體育園】香港足球代表隊今日（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，屬2027亞洲盃足球賽資格關鍵一戰，勝出一方將能直接晉級。下午約6時半，即距離開場前個半小時，已有數以百計港隊球迷在球場外聚集，高唱應援歌曲為愛隊打氣。



今場「生死戰」門票在開售當日短短個半小時內火速售罄，預料支持港隊的一片紅海再現，坐爆全場。但有港隊忠實球迷在今屆亞洲盃外圍賽，幾乎所有港隊主場比賽均有入場支持，唯獨來到關鍵一戰卻搶不到門票，在網上買黃牛票又被騙，在開場前捧着寫有「真球迷求票」的紙皮，希望能碰運氣，或會否遇到熱心人願意出讓門票。



香港足球代表隊今日在啟德主場館迎戰新加坡，屬2027亞洲盃足球賽資格關鍵一戰，勝出一方將能直接晉級。（夏家朗攝）

距離開賽還有兩個半小時，已有數以百計港隊球迷於球場外聚集，高唱打氣歌曲。（夏家朗攝）

港隊忠實球迷搶飛失敗 買黃牛又被騙 唯有場外求票

球迷馮先生在今屆亞洲盃外圍賽，所有港隊主場比賽均有入場，但來到港隊關鍵一戰卻搶不到門票。門票在11月7日下午3時開售，他當日已提前半小時嘗試使用兩部設備登入網站，但是最後也搶飛失敗。他其後到社交平台Threads買「黃牛」門票，在支付三位數訂金後，始發現賣家失蹤被騙。

慘無門票的馮先生只好拿着一塊寫着「真球迷求票」的紙皮到現場，希望能拿到門票。（洪戩昊攝）

慘無門票的馮先生為求入場觀賽，今午捧着一塊寫有「真球迷求票」的紙皮，在啟德主場館外碰運氣，看看有否熱心人願意出讓門票。雖然最終未必能入場，但他心繫港隊，對港隊取勝有信心。

不少球迷在場外派發打氣用品，例如水印貼紙等。（夏家朗攝）

情侶因歸屬感齊撐港隊 避帶違禁品免生阻滯

情侶梁先生及陳小姐結伴到場支持港隊。（洪戩昊攝）

情侶梁先生及陳小姐結伴到場支持港隊。梁先生是十多年港隊球迷，女友陳小姐近年在耳濡目染下亦支持港隊，今日一同入場打氣。陳小姐指，會「入坑」是因為港隊能給予她一種歸屬感。兩人表示之前來啟德主場館觀看港隊比賽的時候，在保安檢查遇到一些阻滯，所以即使今次足總宣布可以攜帶平板電腦入場，他們也盡量避免，免得入場再遇阻滯。

新加坡球迷Rosydi（右）指，今次有接近2,000名新加坡球迷來港。（洪戩昊攝）

2000新加坡球迷來港迎關鍵戰

另外，今場比賽對於客隊新加坡來說也十分關鍵，他們若能取勝，將能奪得亞洲盃決賽周入場券。新加坡球迷Rosydi指，今次是他在今屆亞洲盃外圍賽第一次隨隊作客，並表示頗喜歡香港，感覺香港與新加坡很相似。由於比賽實在太重要，今次有接近2,000名新加坡球迷來港，他也對今晚的賽事感到十分緊張。