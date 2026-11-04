灣仔新中華刀剪廠結束77年營運　老字號蔡瀾及倪匡曾光顧｜結業潮

【結業潮／灣仔／新中華刀剪廠】始創於1949年的老字號「香港新中華刀剪廠1949有限公司」宣布光榮結業，即將結束77年的歷史。翻查資料，被指是香港四大才子、已故作家蔡瀾為該店熟客，店主在社交平台上傳多張合照，蔡瀾生前亦曾特地拍攝影片介紹該店，並在專欄提及尤其喜歡該店的「漢武劍」，另一已故香港四大才子倪匡也曾光顧。



「香港新中華刀剪廠1949有限公司」始創1949年，店家宣布光榮結業。（香港新中華刀剪廠1949有限公司FB圖片）

新中華刀剪廠︰歡迎熟客把握機會到店拍照留念及告別

位於灣仔的老字號「香港新中華刀剪廠1949有限公司」周日（1日）在社交平台宣布光榮結業。文中指，開業77年專賣刀具及剪刀，惟天下無不散之筵席，該店即將結束營業，歡迎熟客把握機會到店拍照留念及告別。

圖為「香港新中華刀剪廠1949有限公司」昔日在社交平台上傳的相片，店主冼英偉（右）與蔡瀾（左）合照。（香港新中華刀剪廠1949有限公司FB圖片）

蔡瀾為該店熟客 尤其喜歡「漢武劍」

有香港四大才子之稱、已故美食家蔡瀾也是該店熟客，店主冼英偉曾多次在社交平台上傳與蔡瀾的合照。而蔡瀾曾在2021年拍攝影片上傳至其YouTube頻道介紹該店，直言「哪有男人不愛刀」，並曾在專欄中提及非常喜歡該店的「漢武劍」，又指另一名已故才子倪匡也光顧該店。

從灣仔走向銅鑼灣，經過「新中華刀剪廠」，想起倪匡兄前一陣子去過，看見一把叫「漢武劍」的，喜歡得不得了，就走了進去。 蔡瀾

蔡瀾曾在2021年拍攝影片上傳至其YouTube頻道介紹該店。（YouTube頻道「蔡瀾花花世界」影片截圖）

有指結業與零售業不景有關 清貨後將立即關店

該店始創於1949年，目前專賣孖人牌等各類刀具。《香港01》記者今日中午致電該店查詢結業原因，惟被店主因生意繁忙婉拒，不過有熟客在網上轉述店主結業的原因，稱由於零售業不景氣，只能無奈作出結業的決定，清貨後將立即關店。