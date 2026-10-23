90年老字號鉅利醬園古洞廠房被收地　灣仔門市賣清存貨即光榮結業

創立於1936年、在灣仔鵝頸橋街市設有門市的老字號「鉅利醬園」，一直堅持香港本地製作，主打祖傳古法純天然生曬，因受新界北發展計劃收地影響，其位於上水古洞的醬油工場已正式結束生產，該廠房亦於今日（23日）被地政總署收回。灣仔門市目前仍有現貨出售，待所有貨品賣光後，便正式關門結業，代表這個屹立近一世紀的醬油品牌，即將成為歷史。



有90年歷史的老字號「鉅利醬園」，因古洞工場受收地影響停產，在賣清存貨後便會結業。（hungkeehk@Threads）

根據「鉅利醬園」網頁資料，這個香港老字號創立於1936年，創辦人陳漢榕當初由糧油雜貨「鉅隆」起家，並於1940年代末在九龍城建立首座具規模的醬油工場。60年代初，工場首度遭遇政府收地危機，陳氏第二代三兄弟當時集資購入古洞近3萬平方呎農地重建曬廠，同時在灣仔鵝頸橋開設門市，自此札根40餘年。

有90年歷史的老字號「鉅利醬園」，因古洞工場受收地影響停產，在賣清存貨後便會結業。（hungkeehk@Threads）

發展至今，經營權已交由第三代陳泳釗掌舵，然而卻要面對新界北發展收地。「鉅利醬園」堅持的古法釀造高度仰賴充足陽光與龐大場地，不僅產能有限，亦難以與現代自動化生產競爭，加上另覓新址建廠需要龐大資金支持，最終只能無奈劃下句點。

記者以顧客身份致電鉅利的廠房查詢，職員解釋該廠房經營多年，因政府收地而被迫結業，屬於平常事，「一間咁嘅小廠結業，好平常啫，呢啲小事嚟啫」。職員也提到沒有計劃搬遷到其他地方重開廠房。

記者亦獲門市職員證實工場已停產，關店日期則視乎存貨銷售速度，「賣晒就冇嘢賣畀你喇」，店員又指已有不少顧客來掃貨，如欲購買產品便要盡快，「我哋𠵱家都開緊，但係就唔擔保有無貨啦吓」。

+ 2

數十年來，「鉅利醬園」一直遵從傳統工藝，其生曬豉油不靠人工添加物催速發酵，風味沉穩濃郁。另一招牌大紅浙醋，亦需歷經糯米蒸煮、瓦缸封存等長達兩個月的繁複程序。近年其老抽產品更遠銷至台灣，獲當地多間米芝蓮餐廳及頂級飯店指定採用。而店內標誌性的「草繩綁樽」包裝，更是許多老街坊心中的經典記憶。

與「鉅利醬園」合作多年的灣仔「雄記美食」在社交平台發文，感謝「鉅利醬園」多年來提升了食物的味道，又指「確實時代有變，不過原材料原味道係必須保持」，亦祝願醬園負責人退休生活愉快。（Threads截圖）

結業消息傳出後，不少熟客深感可惜，與「鉅利醬園」合作多年的灣仔「雄記美食」在社交平台發文，感謝「鉅利醬園」多年來提升了食物的味道，又指「確實時代有變，不過原材料原味道係必須保持」，亦祝願醬園負責人退休生活愉快。亦有市民留言指要趕往灣仔門市購買存貨，希望保留這份屬於香港人的古法本土味道。