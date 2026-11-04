調查揭過半中學生認為無從入手理財　四成智齡人士每日接詐騙電話

為更了解青少年及智齡人士的理財管理態度及防騙認知，上海商業銀行早前與保良局聯合進行「中學生理財習慣及意識」及「數碼年代下智齡人士電子騙案風險與防騙意識」問卷調查，共收回近1,400份有效問卷。調查發現，超過九成學生認同理財是人生重要技能，但卻有過半數學生認為「理財很複雜，無從入手」；另有六成受訪智齡人士表示，對如何妥善理財以及分辨投資資訊真偽缺乏信心，有四成受訪智齡人士更幾乎每日接詐騙電話。



上海商業銀行及保良局今日公布調查結果，警務處處長周一鳴等人出席。（保良局提供）

「中學生理財習慣及意識」調查收集到超過700位中四至中六中學生的回應，重點如下：

1. 超過九成學生認同理財是人生重要技能，但卻有過半數學生認為「理財很複雜，無從入手」。



2. 超過七成受訪學生表示目前每月零用錢足夠，但餘下三成學生則認為每月平均需要約 $2,500 零用錢才足夠。



3. 近半數學生表示曾跟朋輩有小額金錢往來，反映同學往往成為彼此解決短期財務需要的「及時雨」。



4. 遊戲卡牌躋身中學生心目中「最具升值潛力資產」的三甲位置，與傳統的黃金及房地產並列。



5. 近半學生未曾以文本或電子形式記賬；逾74％學生尚未妥善運用人工智能進行記賬或尋求理財建議。



「數碼年代下智齡人士電子騙案風險與防騙意識」調查則收集逾600份65歲以上智齡人士的問卷，重點如下：

1. 六成受訪智齡人士表示，對如何妥善理財以及分辨投資資訊真偽缺乏信心。



2. 八成人過去三個月曾接獲懷疑詐騙資訊，而當中近七成受訪智齡人士每周最少接到一次詐騙電話，近四成人更幾乎每日接獲此類來電。



3. 受訪智齡人士最關注的三大騙案類型依次為︰「假冒客服」、「假冒親友來電」及「假冒官員」。



4. 僅約8%受訪智齡人士日常透過手機使用人工智能；近四成智齡人士認為「AI技術令騙案更難識別」。同時，逾三成人擔心因自身對新科技認識不足而容易受騙。



5. 近七成受訪智齡人士則認為防騙講座最能幫助到他們預防電子騙案，反映他們對相關服務需求殷切。



針對上述調查結果，上海商業銀行聯同保良局推展「智創未來」可持續發展計劃，當中包括以下兩個計劃：

中學「理財有『度』」計劃：以MBTI性格分析工具讓學生了解自身理財傾向

計劃透過不同項目，協助青少年建立正確理財觀，促進他們的理財素養。計劃涵蓋三大核心項目，包括利用MBTI性格分析工具讓學生深入了解自身的性格及理財傾向，從而因應個人特質制定適切的理財規劃。計劃預計初步受惠學生約2,400名，透過舉辦互動投資遊戲及模擬活動體驗，讓學生在真實情境中實踐理財技巧，強化其理財判斷力與應對能力。

「智齡防騙」社區支援計劃：向8,000位智齡人士推廣防騙訊息

透過培訓80位「智齡防騙大使」，預期於社區向近8,000位智齡人士推廣防騙訊息，並舉辦涵蓋科技防騙、金融理財、健康生活及情緒防禦四大主題的教育講座，同時提供一對一防騙諮詢及個案支援。

上海商業銀行與保良局期望藉著是次調查及相關支援計劃，能進一步喚起社會各界對智齡人士防騙及青少年理財教育的關注，共同為大眾裝備未來，構建一個更安全、具備更高理財素養的社會。