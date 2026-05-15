保誠理財培訓學院成立逾廿載　打造行業領先人才培訓生態系統

保誠保險有限公司（保誠）一直秉持專業創新、以客為先的企業文化，多管齊下培育具專業深度及營銷管理思維的優秀人才。作為業界領航者，保誠早於2004年創辦理財培訓學院（Academy of Financial Services），透過立體化的培訓體系，精準對焦業務發展，持續提升理財顧問團隊的專業質素。憑藉對創新及專業精神的堅持，該學院成立逾廿載間橫掃多項業界殊榮，更連續兩年榮膺「01企業金勳大獎 - 傑出青年保險專才」大獎，充份印證大眾對保誠人才培訓及可持續發展的認同。



保誠憑「明日星級總監計劃」連奪兩屆「01企業金勳大獎 - 傑出青年保險專才」大獎。

廣納賢才 發掘行業「瑰寶」

招募人才乃公司業務發展的重中之重。保誠近年推出PRUVenture全球精英培訓計劃，以MDRT百萬圓桌會員為基本目標，招募已具備工作經驗、年薪達一定水平之專業人士或合資格的應屆大學畢業生加入，藉此廣納賢才，開拓商機。計劃提供為期一年的系統化培訓課程，透過會面、研討、指導，建立良好工作規律，提升銷售技巧，奠定保險事業基礎。

保誠近年推出PRUVenture全球精英培訓計劃，打造專業人士或大學畢業生為未來財策精英。

同時，此計劃亦於理財顧問事業發展初期提供額外財務支援，讓理財顧問盡情發揮潛能，無後顧之憂地搭建自己的事業發展舞台。此計劃曾三奪「《彭博商業周刊》金融機構大獎 - 年度招募計劃卓越及傑出表現⼤獎」及「香港管理專業協會最佳管理培訓及發展獎 - 精英領袖發展卓越大獎」，備受業界讚譽。

成立逾廿載的保誠理財培訓學院屢獲業界殊榮，旗下優秀人才培訓師亦多次榮膺培訓及發展獎項。

經驗貴乎傳承，保誠深信成功可以複製。憑藉對薪火相傳的堅持，保誠理財培訓學院不斷擴展培訓導師團隊，除對外力邀保險、理財、銷售及培訓精英加盟，對內也積極發掘培訓「瑰寶」。學院自2011年起推出「優秀人才培訓師」計劃，定期邀請資深理財顧問或團隊領袖擔任講座及工作坊嘉賓，分享於銷售、客戶管理、招募、理賠，甚至領導才能的獨特見解及成功竅門，讓理財顧問獲益匪淺。

保誠理財培訓學院透過多元化實戰及體驗式學習，締造樂學賦能的良好生態。

數碼賦能 打造成功方程式

保誠近年以「走向數碼化、保持人性化」為發展核心，並聚焦三大方向，包括優化客戶消費體驗、實踐便捷的數碼保健服務承諾，以及提升理財顧問的工作及營運效率，務求在保險及財務策劃市場搶佔先機。保誠理財培訓學院早於2020年推出一站式學習平台PRUExpert，提供線上線下超過500個不同主題的培訓課程、 每年提供超過500,000小時培訓，配合大量學習短片、實戰化項目、體驗式學習等培訓支援，為理財顧問提供互動、共享、開放的學習社區，締造樂學賦能的良好生態。

保誠理財培訓學院一站式學習平台PRUExpert，每年提供逾500,000小時的線上線下培訓課程。

聯袂高等學府 深化領袖創新思維

現今營商環境瞬息萬變，人工智能等保險科技亦對傳統從業模式帶來前所未有的衝擊。有見及此，保誠於2024年初推出「明日星級總監計劃」，內容涵蓋優化客戶體驗、創新及變革思維、營銷品牌策略、潛能及核心領導力等主題，並由多姿多彩的培訓體驗、一對一專業指導、獨特團隊競賽及支援、案例討論、技巧演練和實踐，甚至外展訓練貫穿。計劃亦邀得不少業界名人及嘉賓提供專業指導及分享創業之道，讓學員於互動中得到啟發，從而優化團隊協作及整體績效，穩步實現個人及團隊事業發展目標。

保誠理財培訓學院聯乘中大商學院推出創新領袖課程，助學員提升領導才能及策略思維。

計劃中的最大亮點，莫過於保誠理財培訓學院聯乘香港中文大學商學院（CUHK Business School）亞太工商研究所（Asia-Pacific Institute of Business）推出創新領袖課程（Mini-MBA in Innovative Leadership Program）。完成課程的學員無論於團隊業績、招募人數、公司活動參與度等指標均錄得亮麗增長。為了進一步擴闊旗下精英領袖的國際視野，保誠亦聯袂北京清華大學經濟管理學院推出保險企業家高級研修班，深化學員的營銷管理及領導思維，為香港理財策劃行業發展貢獻智慧及力量。

保誠聯袂北京清華大學舉辦保險企業家高級研修班，深化精英領袖的營銷管理及領導思維。

重新定義 突破制限佔先機

保誠保險首席業務總監蔡川艾表示：「學習的目的不是預言可能出現的未來，而是希望為未來做好準備，並付諸行動促其實現。」保誠理財培訓學院未來會秉持「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨，持續完善及革新培訓方案，務求令理財顧問及營業團隊突破制限，全面提升工作效能，同時擁抱數碼化營銷新常態，為客戶創造最大價值，共同實現理想人生。

保誠首席業務總監蔡川艾深信，理財培訓學院的培訓支援乃理財顧問事業揚帆啟航的最強助推器。

（資料由客戶提供）