宏福苑大火｜政府引《建築物管理條例》求解散法團　明年1.6聆訊

大埔宏福苑五級大火，奪去至少161人性命。民政及青年事務局局長麥美娟上周表示，政府已向土地審裁處申請解散宏福苑現任法團管理委員會，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司為臨時管理人。根據司法機構網頁顯示，案件排期於明年1月6日進行過堂，預計需時一小時。



申請人為民政及青年事務局局長，答辯人為宏福苑業主立案法團。

大埔宏福苑11月26日發生五級火，至今已證實161死，7座大樓嚴重焚毀，過千戶人痛失家園。（梁鵬威攝）

圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

政府引用建築物管理條例提出申請

根據該法庭文件，政府引用《建築物管理條例》第31條，要求法庭頒令解散宏福苑法團管理委員會，並委任合安管理有限公司為宏福苑的管理人。

指事件屬史無前例的情況

政府要求法庭考慮三項議題，包括：2025年11月26日發生的宏福苑火災引致史無前例情況，宏福苑法團管理委員會現時和將來，是否已未能有效執行大廈公契下的責任，以保障宏福苑所有業主的利益。

原有法團或無法執行公契責任

若法庭同意宏福苑法團管理委員會，已未能有效執行大廈公契的責任，應考慮是否解散宏福苑法團管理委員會，和為宏福苑委任管理人。

須考慮合適管理人

若法庭同意解散宏福苑法團管理委員會，和為宏福苑委任管理人，應考慮是否委任合安管理有限公司為宏福苑的管理人。

案件編號：LDBM 193/2025