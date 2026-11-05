蔡天鳳案｜龍尾村檢「冥通銀行」紙幣鐵罐　警長：給死人地獄用

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(5日）在高等法院續審。曾到龍尾村單位的警長繼續作供，並提到單位內除了衣紙，亦有鐵罐等物品。



外籍主控郭莎樂向警長展示其他證物時，包括一些看似銀紙的紙張，上面除寫有「冥通銀行」，還有一個似是金額的數目，她指警長之前曾透露有拜神習慣，問他這些東西有何用途，警長認為鐵罐用來燒衣紙，而那些看似銀紙的紙張，警長則說：「畀一啲死咗嘅人，在地獄用，金錢嚟。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

警長蔡加興（音譯）早前作供時曾透露有拜神，外籍主控今問他衣紙鐵罐用來做甚麼。（陳曉欣攝）

代表控方的資深大律師郭莎樂，今向警長證人問及衣紙等用途。(湯致遠攝)

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤後，疑遭謀殺及肢解。（網上圖片)

三名被告

警長透露有拜神 認為衣紙用來拜死去的人

警長蔡加興（音譯）昨日作供時，庭上提及在龍尾村單位檢獲衣紙和香燭等。

代表控方的資深大律師郭莎樂指，警長昨稱他不是這方面的專家，但他亦透露有拜神，著他以其信仰，解釋在龍尾單位檢獲的衣紙。警長回應說，他昨日讀出經文的衣紙，用作拜神。至於另外其他衣紙，警長指是：「用嚟拜啲死咗嘅人。」

有類似銀紙東西上寫著冥通銀行

控方再展示其他證物，並指是類似銀紙的東西，寫上「冥通銀行」和一個應是金額的數目。控方問，以警長的信仰，這證物的用途。警長回應：「畀一啲死咗嘅人，在地獄用，金錢嚟。」

鐵罐料用來燒衣紙

控方續問及在單位內檢取的鐵罐，問以警長的信仰，該物品的用途。警長回應指：「用嚟燒衣紙。」

本案主審法官、控辯雙方法律代表，大部分均為外籍人士，包括：暫委法官祁彥輝（Brian Keith）審理，主控官為外聘資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott）、首被告鄺港傑由大律師Trevor Beel代表，次被告鄺球由大律師戴偉奧(Oliver Davies)代表，第三被告鄺港智由大律師安華暉(Andrew Raffell) 代表。

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