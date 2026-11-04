蔡天鳳案DNA專家再解錘柄DNA與鄺港智吻合　非屬鄺機率近63億份一

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(4日）在高等法院續審，DNA專家證人、政府化驗所總化驗師衛永剛博士繼續作供。他指，對比涉案各人的DNA ，確認鄺球和李瑞香，以及鄺港傑和鄺港智有親子關係。

此外，衛指每個人都有26個DNA標記，而本案檢取的錘仔，其手柄上只找到9個DNA標記，有機會因為留下的DNA量低及已腐化，但強調錘柄上的DNA標記與鄺港智的口腔拭子樣本完全吻合。他補充隨意找一個人，該人不是鄺港智但有相同DNA，其機率為62億8000萬分之一。



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第三被告鄺港智。(資料圖片)

總化驗師衛永剛博士指錘柄上找到單一的DNA樣本，並與鄺港智的基因圖完全吻合，認為找到相同DNA的人，機會率是好低好低。(朱棨新攝)

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

DNA專家證人、政府化驗所總化驗師衛永剛博士今繼續作供，並以鄺港傑的口腔拭子樣本為例子，指每個人都有26個DNA標記，綜合26個標記則成為每個人的基因條碼。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭人謀殺及肢解。(Abby Choi IG)

對比涉案各人DNA確認鄺氏兄弟為鄺球及李瑞香骨肉

衛續指，對比涉案各人的DNA ，確認鄺球和李瑞香和鄺港傑、鄺港智有親緣關係。此外，鄺港傑和鄺港智是兄弟，因此他們的DNA相似，並解釋他們有超過一半的DNA相同。

被問及本案檢取的錘仔，其手柄上為何只找到9個DNA標記，衛解釋有機會因為留下的DNA量低及已腐化，但強調錘柄上的DNA標記與鄺港智的口腔拭子樣本完全吻合。而他以相關數據計算「隨機相符機率」，即隨意找一個人，該人不是鄺港智但有相同DNA，機率為62億8000萬分之一。

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